"Ringvaade" käis külas Euroopa Kosmoseagentuuris töötavatel eestlastel

Euroopa Kosmoseagentuuri keskuse, mis asub Hollandis, kõige tähtsamas uurimis- ja arendusasutuses ESTEC: European Space Research and Technology Centre töötab 3200 inimest ja mõned neist on ka eestlased.

Eesti ühines Euroopa Kosmoseagentuuriga 2015. aastal. Tegu on Euroopa vastega USA kosmoseagentuurile NASA või näiteks Vene, Hiina või India kosmoseprogrammidele. Euroopa agentuur erineb neist eelkõige sellepärast, et see ühendab paljusid riike. Teaduse tippkeskuses ESTEC-is keskendutakse satelliitidele: nende väljamõtlemisest ja disainist kuni teostuse ja katsetamiseni.

ESA lepingute haldurile Anna Reinsoole meeldib öelda, et ta viib täide inseneride unistusi. "Mina sattusin siia täiesti juhuslikult. Mind otsiti üles ja palgati siia enne üldse, kui Eesti kosmoseagentuuri liikmeks sai. Olin päris esimene eestlane siin ja päris paljud kolleegid ei olnudki varem eestlasi näinud. Mulle hakkas väga meeldima, valdkond tundus väga põnev ja siis otsustasin siia jääda," rääkis Reinsoo, kes on agentuuris töötanud juba 14 aastat.

"Ükski riist või tarkvara kosmoseagentuuris töösse või arendusse ei lähe, kui sellele vastav hange ei ole läbitud ja vastav leping sõlmitud," kirjeldas Reinsoo oma rolli suures agentuuris.

"Üks projekt, millega mina hetkel tegelen, on kiirmissioon ja selle periood on umbes viis kuni kaheksa aastat. Meie projekt peaks siis kosmosesse lendama 2030. aastal. Aga on tõesti projekte, mis on nii pikad, et kolleegid jõuavad enne pensionile minna, kui nad seda tulemust näevad," muigas Reinsoo.

Maris Tali ülesandeks on kosmosesse saadetavate seadmete katsetamine kõikvõimalike avaruumis valitsevate ohtude suhtes. Ennekõike huvitab teda kiirguse mõju satelliitide elektroonikale. Tema on eestlastest jõudnud kõige lähemale astronaudi-ametile.

"Ma pääsesin viimase saja hulka 23 000 inimese seast," sõnas Tali, kes pääses peaaegu kosmosesse. "Kui ma tahaksin kosmosesse ikkagi minna, siis pean ootama järgmist valikut. Nad valisid 11 tagavara-astronauti ja seitse karjääri-astronauti. Hetkel on neid piisavalt," lisas Tali.

"See on selline avastamata osa. Midagi, mida me saame inimkonna jaoks teha, avastada uusi asju. Minna kuhugi, kuhu me pole varem läinud," selgitas Tali oma soovi kosmosesse lennata.