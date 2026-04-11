ETV-s alustab Milderite pereseiklus Marokos

Muusikud Piret Järvis-Milder ja Egert Milder veetsid oma kahe väikese lapsega kolm kuud Marokos. Nende seiklustest valminud reisisaade "Milderid Marokos" jõuab laupäeviti nüüd ka ETV ekraanile.

 Kui reisisarjas "Pea ees vette. Tai Kuningriigis" suundusid abikaasad Piret ja Egert Taimaale koos pisitütre Milliga, siis Maroko Kuningriiki mindi juba neljakesi, sest lisaks kolmeaastasele tütrele oli kaasas ka pooleaastane poeg Max. Kolme kuu vältel reisiti läbi Maroko erinevate linnade ja paikade, külastati kõrbe ja rannikukülasid.

Kaheksaosalises reisisarjas näeb nii lummavat loodust ja hinge puudutavaid kohtumisi, aga saab osa ka pere väljakutsetest, moslemimaa üllatavatest kommetest, iidsetest traditsioonidest ja ootamatutest maitseelamustest.

Piret Järvis-Milder on "Vikerhommikus" tunnistanud, et väikeste lastega reisimine ja saate filmimine osutus tõeliseks väljakutseks. "Täitsa reisi alguses saime aru, et me ülehindasime ennast kõvasti, arvates, et me saame ühel ajal filmimise ja laste kasvatamisega hakkama," meenutas ta pärast reisi. "Kolmeaastane on niivõrd-kuivõrd iseseisev ja saab hakkama, aga beebiga peab kogu aeg tegelema. Tõesti oligi see hetk, kus vaatasime teineteisele otsa ja mõtlesime, et me lähme koju, sest me ei jõua, me ei saa hakkama," kirjeldas ta toonaseid emotsioone.

Pere seiklustest valminud reisisari "Milderid Marokos" on ETV ekraanil alates 11. aprillist laupäeviti kell 19.30.

Toimetaja: Kaspar Viilup

