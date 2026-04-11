Raadio 2 toob kuulajateni Tallinn Music Weeki Aafrika õhtu

Africa NOW! õhtu võtab luubi alla Aafrika mandri ja diasporaa artistid ning aegunud "maailmamuusika" kastist väljuvad uued üleilmsed trendid. Programm toob Paavli Kultuurivabrikust kuulajateni põnevad hoovused nagu house-muusika rütmiküllane taassünd, avatud meelega pop ja kõrbebluus.

Raadio 2 otseülekanne õhtust algab kell 19 ja kestab uue päeva esimeste tundideni. Otseülekannet vahendavad Koit Raudsepp ja Kristo Rajasaare.

Africa NOW! kava

19:30 - 20:10 JATHB (TN)

20:30 - 21:10 BADIL (MA)

21:30 - 22:10 PÖ (GH, FR)

22:30 - 23:10 Sophia Djebel Rose (FR/MA)

23:30 - 00:10 Kin'Gongolo Kiniata (CD)

00:30 - 01:10 KIZABA (CA)

01:10 - 03:00 Afro Chill: Yas Lo + erikülalised