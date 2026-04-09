Saatesarja "Istmesoojendus" kuuleb aprillist Vikerraadios

Kaks kord kuus toovad autoajakirjanikud Veli Rajasaar ja Indrek Jakobson kuulajateni värsked autondus- ja liiklusuudised Eestist ja maailmast, kirjeldavad ja jagavad oma proovisõidukogemusi ning annavad autoomanikele nõu. Seni Spotify platvormil ​kuulatav olnud saatesari jõuab Vikerraadios järjekorranumbrini 240.

9. aprilli saates kõneldakse uljaspäistest tõukeratastel sõitjatest ja konnadest teedel, kiiruspiirangutest ning ära jäänud bensiini- ja elektriaktsiisi tõusust. Vaadeldakse Eesti automüügi numbreid aasta esimeses kvartalis ja uuritakse, kas automaksušokk on möödumas. Tervitatakse uut kaarti, kust näeb elektriautode laadimisjaamasid Eestis, seal saadaolevaid pistikutüüpe, võimsuseid ja palju muud. Juttu on ka Kuu missioonist Artemis II ja sellest, et Euroopa autotööstusse on tekkimas väikeste elektriautode segment. Nädala lahkuja rubriigis kõneldakse liikuvusega seotud poliitikust, kes oma erakonnast lahkus. Peatutakse ka Euroopa Komisjoni kavas olevatest liikuvust puudutavatest muudatustest.

Veli V. Rajasaar on autoajakirjanik ja autoentusiast, keda enim köidab nutikas inseneeria sõltumata liiklusvahendist. Autotööstusest hindab ta enim Colin Chapmani ja Gordon Murray lähenemisi. Ta usub, et tee kauaotsitud keskkonnasäästuni peitub vana lõpuni kasutamises ning väiksemates ja askeetlikumates autodes, mitte iga paari aasta tagant uue ja paberil säästlikuma soetamises.

Indrek Jakobson on autoajakirjanik ja kolumnist, kes kajastab valdkonna kõige olulisemaid arenguid – elektrifitseerimisest ja uudismudelitest kuni globaalsete turumuutuste ja Hiina autotootjate esiletõusuni. Tema käekirja iseloomustavad kriitiline analüüs ja ajalooline kontekst. Igale testiautole läheneb ta kui sõidukile, millega tuleks päriselt koos elada, käsitledes autot ühtaegu tehnoloogilise ja kultuurilise nähtusena.

"Istmesoojendus" on Vikerraadio kavas alates 9. aprillist kaks korda kuus neljapäeviti kell 10.05. Saadet saab järelkuulata Spotifyst, Vikerraadio kodulehelt ja Eesti Raadio mobiilirakendusest. Saatejuhtidele saab kirjutada aadressil istmesoojendus@err.ee.