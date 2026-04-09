Galerii: Hendrik Relve kohtus avalikul salvestusel kuulajatega

Teisipäeva õhtul kogunes rahvusringhäälingu uudistemajas asuvasse Eesti Raadio 1. stuudiosse saalitäis publikut, et kuulata Hendrik Relve reisijutte.

Avalikul salvestusel jutustas "Kuula rändajat" saatejuht Hendrik Relve seiklustest Atlandi eriilmelistel saartel. Legendaarne reisimees jagas oma kogemusi rännakutelt Fääri saartele, Jamaicale ja Tulemaa saartele.

Kuulajatel oli kohapeal võimalus küsimusi esitada ja uurida saatejuhi eredamate elamuste kohta. Nii selgus, millised toidud on reisidelt talle meeldejäävaid elamusi pakkunud, kui erilisi loomi ja linde oma rännakutel kohanud, kuidas näeb teenekas rännumees erinevaid kultuure, miks on mõned rahvad ja riigid sõjakamad kui teised või kuidas läheneda pildistamise sooviga nendele metsarahvastele, kes tehnikaga pole mitte kunagi kokku puutunud.
 

"Kuula rändajat" avaliku salvestuse kohtumised jõuavad Vikerraadio eetrisse kahel järjestikusel pühapäeval, 19. ja 26. aprillil kell 14.05. Saatesarja varasemad osad leiab Eesti Raadio mobiilirakendusest ja Vikerraadio kodulehelt.

"Kuula rändajat" on Vikerraadio eetris kõlanud juba 24 aastat. Kuulajad on saanud Relvega rännata Euroopas, Aafrikas, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, Antarktikas, Arktikas, Austraalias, Hiinas, Indias, Tiibetis, Madagaskaril, Uus-Meremaa saartel, Okeaanias, Alaskal ja Gröönimaal. Saatesarja helirežissöör on Maris Tombach.

Toimetaja: Karmen Rebane

