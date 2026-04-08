Tuulikki Bartosik: ei tea, kas suudan elu lõpuni kahestumisega toime tulla

Akordionist Tuulikki Bartosik rääkis Vikerraadios, et alustas 14-aastasena ka Rootsis muusikuna tegutsemist ja seepärast on pidanud pikki aastaid tegelema enda tasakaalustamisega, kes ta inimesena päriselt on. Bartosiki sõnul hirmutab teda vahel see, kas ta suudab kahestumisega elu lõpuni toime tulla.

"Midagi peab kogu aeg uudishimu üleval hoidma, ma olen hästi uudishimulik inimene. Kui ma lõpetan enda üllatamise, siis kõik väsitab, ma pean ennast millegagi üllatama. Nüüd ma üllatan ennast täiega ja see võtab natuke väsimust ära. Mind on hakanud väsitama tuuritamine ja akordioni tassimine," nentis muusik Tuulikki Bartosik.

Mõni aeg tagasi tegi Bartosik otsuse, et tahab uut helimaailma enda ümber. "Ma ei üllatanud ennast laval enam, igav oli, aga mida rohkem ma eemaldusin, seda rohkem inimesed tahtsid, et ma mängiksin akordionit. Eriti hea oli üks Rootsi naishelilooja, kes võttis minuga ühendust ja ütles, et kirjutas mulle terve albumitäie akordionimuusikat, hakkame salvestama," muheles Bartosik.

Muusik pani enda sõnul kogu energia sellesse, et laiendada helimaailma, et akordioni häälest teha läbi elektroonika huvitavaid asju. "Seda on mu meelest lahe katsetada, see pakub nii palju, sest akordioni sound on tegelikult nagu sündi sound, mida saad töödelda, kuna see on nii dünaamiline, aga kõik tahtsid just seda sooja akustilist akordioni soundi. No okei, teeme siis," nentis Bartosik.

Muusik tõdes, et vahel igatseb ta tööd, kus oma kätega mingi asi päriselt valmis saaks. "Ma olen elus tegelikult palju asju oma kätega teinud, renoveerinud mööblit, teinud käsitööd, mul on vaja seda, et panin sinna oma energia ja see sai valmis. Kunst ei valmi kunagi, ja see on asi, mis võib väsitada."

"Sõbrad on väga olulised. Kui on raske, siis keegi jälle tuleb. Eile just tundsin, et olen superväsinud ja sõber tuli ja küsis, kas ma tellin sulle süüa. Inimestevahelised suhted on üha rohkem hinda läinud, need aitavad. Mul otseselt mänedžmenti ei ole, aga ehk võiks olla, et see kumm ei veni viimase hetkeni ja siis tuleb sulle tagasi, seda ma olen õppinud, et öelda enne ära, kui läheb paljuks," nentis Bartosik. "Keeruline on leida pikki ja hästi tasustatud töid, mitte lühikesi ja halvasti tasustatud."

See kõik tekitab olukorra, et tööd tuleb teha seal, kus seda tööd on. "Vahel ma absoluutselt ei taha Eestist ära minna, Rootsis on teine tempo, teine hingamine. Mind hirmutab see, kuidas ma suudan elu lõpuni kahestumisega hakkama saada. Kogu aeg toimub enda tasakaalustamine," sõnas muusik.

Bartosik räägib kuut keelt ja kui vaja, võib ta enda sõnul olla mitu erinevat inimest. "See hakkas vahepeal ikkagi ajudele. Kui varem käisin Rootsi laevaga, siis laevareisi keskel öösel toimus muutus ja ma ärkasin nagu rootslane. Tagasi tulles ärkasin jälle eestlasena, see mõjutas mu loomingut ka," kirjeldas Bartosik, kes läks Rootsi muusikat tegema 14-aastasena.

Akordionist teeb kaasa Rootsi nelikus, mil nimeks Svante Söderqvist The Rocket, kellega koos nad on salvestanud džässialbumi "Like In The Movies".

Muusikutega kohtus ta 2022. aastal Rootsis. Kiirelt leiti ühine keel ja rootslased kutsusid teda oma bändi, sest mõlemad imetlesid üksteise muusikat.

Oma muusikalised eesmärgid on Bartosik siiani enda sõnul kõik täitnud. "Kui ma tagasi vaatan, olen täitsa rahul," muheles muusik.