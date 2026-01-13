Eesti võistleb Eurovisiooni esimeses poolfinaalis

70. Eurovisioni lauluvõistluse poolfinaalide koosseis selgus loosimise tulemusena. Loosimisele eelnes ametlik teatepulga üleandmise tseremoonia tänavuse võõrustajalinna Viini raekojas.

Kahe poolfinaali täpne esinemisjärjekord määratakse märtsi lõpuks.

Esimene poolfinaal (12. mai)

Esimene pool:

Gruusia

Portugal

Horvaatia

Rootsi

Soome

Moldova

Kreeka

Teine pool:

Montenegro

Eesti

San Marino

Poola

Belgia

Leedu

Serbia

Iisrael



Teine poolfinaal (14. mai)

Esimene pool:

Armeenia

Rumeenia

Šveits

Aserbaidžaan

Luksemburg

Bulgaaria

Tšehhi

Teine pool:

Albaania

Taani

Küpros

Norra

Malta

Austraalia

Ukraina

Läti

Publiku- ja žüriihäälte ühendamisel pääseb kummastki poolfinaalist 10 parimat riiki finaali, kus nendega liituvad viis automaatselt kvalifitseerunud riiki: Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Ühendkuningriik ning eelmise aasta võitja Austria.

Suure viisiku riigid astuvad lavale ka poolfinaalides, kuid nende poolt ei saa hääleta. Esimeses poolfinaalis astuvad üles Saksamaa ja Itaalia, teises poolfinaalis esinevad Austria, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik.

Loosimist jälgisid Eurovisioni lauluvõistluse tegevprodutsent Gert Kark, Austria-poolse korraldaja ORF-i programmijuht Stefanie Groiss-Horowitz ning EBU hääletuspartneri Once esindaja Thomas Niedermeyer.

"Tänane Baseli delegatsiooni visiit oli meie meeskonnale eriti tähendusrikas hetk, sest see sümboliseerib traditsiooniliselt ametlikku teatepulga üleandmist eelmiselt võõrustajalinnalt uuele. Samal ajal on mul hea meel, et oleme planeerimisega graafikus ning kõik osakonnad töötavad sujuvalt koos – täpselt nii, nagu nii suure produktsiooni puhul vaja," ütles võistluse tegevprodutsent Michael Krön ORF-ist.

Teatepulga üleandmise osana kinkis Baseli linnapea Conradin Cramer Viini linnapeale Michael Ludwigile spetsiaalselt loodud karnevalilaterna, mille ühel küljel oli kujutatud 2025. aasta võitja JJ nägu.

Baseli karneval kuulub UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse ja on linna identiteedi oluline osa. Laterna kandsid läbi Viini kostümeeritud karnevalirühmad. Rongkäigu ajal mängisid kaks trummarit ja viis flöödimängijat traditsioonilisi karnevalimarsse ning uusi tõlgendusi Eurovisioni tunnusmeloodiast.

Viin võõrustab Eurovisioni lauluvõistlust kolmandat korda.

"Eurovisioni lauluvõistlus on meie aasta üks tipphetki. Viin saab taas maailma meelelahutuslinnaks ja teeb kõik, et külastajad saaksid koos tähistada turvalist ja meeldejäävat festivali. Viin näitab taas, et on suurepärane võõrustaja inimestele kogu maailmast, kus igaüks võib tunda end teretulnu ja turvalisena," lausus Viini linnapea Michael Ludwig.

70. Eurovisioni lauluvõistlus toimub 12., 14. ja 16. mail Wien Stadthalles.