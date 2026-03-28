"Ringvaate" Terasmikrofoni pälvis Elmo Nüganen

Ringvaade
Foto: ERR
Juba 13. korda andis "Ringvaade" välja Terasmikrofoni auhinna, millega tunnustatakse möödunud aastal nende saates kõige huvitavamaid intervjuusid andnud näitlejat või lavastajat. Sel korral pälvis tunnustuse Elmo Nüganen, keda mindi lavakunstikooli ka kaameraga üllatama.

"Ah lõpeta ära, kurinahk, täitsa lõpp, mis sul nüüd pähe lõi," ütles Elmo Nüganen üllatuse peale ja lisas, et nad just arutasid lavakunstikoolis mikrofoniga seotud asju. "Ehk lavakõnet, Eesti tulevaste näitlejate kõne- ja hääletehnikast."

Praegu on Nüganeni sõnul lavakunstikoolis uus tunne. "Esiteks ma pole kunagi Mart Kolditsa all olnud," sõnas ta ja lisas, et Koldits on toonud kooli uut ja värsket hingamist. "See on ikkagi huvitav, praegu on teine aeg."

"Ühelt poolt ütleme, et elame vabas ühiskonnas, aga näitlejate lapsed ei tohi näitlejateks saada, muusikute lapsed ei tohi muusikuks saada, aga muidu on maa meil väga vaba," ütles Nüganen irooniliselt. "Me ei saa seda keelata, ma küll oma lastega püüdsin, aga ka ei tulnud välja, ma ei keelanud loomikult, aga ma ei surunud ka."

Oma tervisest ei pea Nüganen praegu üldse rääkima, aga ta võib sellest rääkida. "Ma ei tahtnud jääda üksinda kuskile nurka ja olla pimedas ruumis üksi oma teadmisega, vaid mulle tundus, et kui ma räägin ise sellest ära, on mul kergem, aga ehk on ka mõnel teisel kergem."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

"PSÜHHO" UUED OSAD

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo