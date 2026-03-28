"Ringvaate" Terasmikrofoni pälvis Elmo Nüganen

"Ah lõpeta ära, kurinahk, täitsa lõpp, mis sul nüüd pähe lõi," ütles Elmo Nüganen üllatuse peale ja lisas, et nad just arutasid lavakunstikoolis mikrofoniga seotud asju. "Ehk lavakõnet, Eesti tulevaste näitlejate kõne- ja hääletehnikast."

Praegu on Nüganeni sõnul lavakunstikoolis uus tunne. "Esiteks ma pole kunagi Mart Kolditsa all olnud," sõnas ta ja lisas, et Koldits on toonud kooli uut ja värsket hingamist. "See on ikkagi huvitav, praegu on teine aeg."

"Ühelt poolt ütleme, et elame vabas ühiskonnas, aga näitlejate lapsed ei tohi näitlejateks saada, muusikute lapsed ei tohi muusikuks saada, aga muidu on maa meil väga vaba," ütles Nüganen irooniliselt. "Me ei saa seda keelata, ma küll oma lastega püüdsin, aga ka ei tulnud välja, ma ei keelanud loomikult, aga ma ei surunud ka."

Oma tervisest ei pea Nüganen praegu üldse rääkima, aga ta võib sellest rääkida. "Ma ei tahtnud jääda üksinda kuskile nurka ja olla pimedas ruumis üksi oma teadmisega, vaid mulle tundus, et kui ma räägin ise sellest ära, on mul kergem, aga ehk on ka mõnel teisel kergem."