X!

Maanteemuuseum: nõukaaegses Kuusalu bensukas saab tõelise nostalgialaksu

Foto: ERR
Maanteemuuseum pakub omanäolist nostalgiarännakut, kutsudes seeniorid Eesti esimesse avalikku bensiinijaama, mis nõukaajal pandi püsti Kuusalus. Kuraator Merily Marienhageni sõnul pakuvad nad seenioritele nostalgiaprogrammi ka selle mõttega, et külastajad jagaksid lahkelt oma mälestusi selle aja kohta.

Kui enamasti teevad muuseumid oma programme lastele ja peredele ning vanemad külastajad võivad end seetõttu kõrvalejäetuna tunda, siis maanteemuuseum kutsub vanemaealisi osalema eriprogrammis "Nostalgia laks", mis pakub seenioritele omanäolist ajarännakut Kuusalu bensiinijaama, mis 1960.–1970. aastatel tehtigi avalikuks kasutamiseks.

"Kuna autode arv kasvas, oli võimalus rohkem kütust tankida. Kuusalu oli selle näiteks, et nüüd läheb autostumine lahti," sõnas Eesti Maanteemuuseumi kuraator Merily Marienhagen.

Kõik selles bensiinijaamas olevad esemed on originaalid. "Seda aega on püütud visuaalselt nii palju järgi teha kui võimalik. Isegi maaler tõmbas rohelise joone seinale käega. Sisustuse paigutamisega on natuke keerulisem, sest pole säilinud pilte, milline see täpselt omal ajal välja nägi. Nüüd ongi üle jäänud need inimesed, kes oskaksid kirjeldada oma mälestusi ja leida see info oma mälusopist. Võib-olla on keegi isegi töötanud selles Eesti esimeses avalikus bensiinijaamas," tõi kuraator välja.

Marienhageni sõnul pakuvad nad seenioritele seda programmi ka selle mõttega, et külastajad jagaksid lahkelt oma mälestusi. "See on pigem dialoogi peale üles ehitatud programm, et tekiks mäluvahetus."

Bensiinijaama majakese laua peal on malemäng ja kohvitass. "Võis arvata, et tollal ei seisnud tanklas autod järjekorras, ja jaama töötajal oli rohkem aega. Kuna tankla oli tehase õue peal, siis tanklas võtsid bensiini lisaks eraautodele ka kolhoosiautod."

Programm kestab kolmveerand tundi kuni tund, näha saab omaaegseid autosid ja autodesse ka sisse istuda.

Aivi Parijõgi ja Eesti Maanteemuuseumi kuraator Merily Marienhagen Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Prillitoos", intervjueeris Aivi Parijõgi

