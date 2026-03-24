VIDEO | Munakoorest murumunade valmistamisõpetus

Terevisioon
Foto: ERR
Saatejuhid Reimo Sildvee ja Martha-Beryl Grauberg meisterdasid "Terevisioonis" vahvaid munakoorest murumunasid ning tõdesid, et töö on lihtne ja vaja läheb vaid mune, mulda, muruseemet, vett ja soovi korral lõbusaid kleepse.

Kohe on käes munadepühad ja viimane aeg külvata lihavõttemuru.

"Meil on olemas munad, värske lillemuld, seemned ja lõbusad kleepsud. Asja mõte on külvata munakoore sisse natuke muruseemet, et umbes nädala pärast saaksime kaunistada oma stuudio toredate ja vahvate murumunadega," nentis Martha-Beryl Grauberg.

"Et munakoorest kasvaksid välja pikad murujuuksed," lisas Reimo Sildvee.

Munade sisu tuleks välja saada, toksides muna tippu augu ja võttes munal "mütsi" peast ära. Munakoore võib kaunistada vahvate kleepsudega.

Tühja munakoore sisse panna natuke mulda ja seemneid. Seemnete peale lisada ka veidi mulda ja natuke veega kasta.

"Terevisiooni" toimetus ootab ka televaatajatelt pilte pühadekaunistustest ja murumunade või muu toreda meisterdamisest aadressile terevisioon@err.ee

Munakoorest murumunade valmistamiseks vajalik

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Martha-Beryl Grauberg ja Reimo Sildvee

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo