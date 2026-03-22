Riina Raudne: ülekaalu vältimine on täna väga suur pingutus või lausa ime

Ülekaaluliste inimeste eluviisi ja kogemusi uurinud sotsioloog Riina Raudne rääkis saates "Hommik Anuga", et mugav elu ja toidukeskkond on loonud olukorra, kus ülekaalu vältimine on väga suur töö või täielik ime. Raudne tõdes, et oluline sekkumisaeg on lapse kooliminek ja esimesed kooliaastad.

"See oli koostööprojekt ühe ravimifirmaga, kes ühtlasi toob turule Semaglutiidi ehk kaalulangetust toetavaid ravimeid," ütles Tartu Ülikooli TeamPerMed Personaalmeditsiini Keskuse direktor Riina Raudne, kes uuris ülekaaluliste inimeste eluviisi ja kogemusi.

"Me teame kvantitatiivselt, kuidas ülekaal kasvab, mis vanusegruppides, aga kuidas sellega elada, mis tundeid ja probleeme see tekitab, mida oleks inimestel vaja, mis võiks aidata, seda me ei ole kasutajatelt kuulnud. Teiselt poolt rääkisime ka meditsiiniteenuse pakkujatega, mida nemad näevad oma ülekaaluliste patsientide hulgas," tõi Raudne välja.

Uuringu käigus tuli välja naiste ja meeste kogemuse erinevus. "Naised kirjeldasid, et nemad hakkasid saama negatiivset tagasisidet oma kaalule väga varajases eas, juba enne kooli ja väga sageli oma pereliikmete poolt, sageli pere teistelt naistelt. Koolis neid kiusati teiste laste poolt. Paljudel oli see kogemus, et ta oli ainuke ülekaaluline laps oma klassis," tõdes Raudne.

Väikesed ülekaalulised poisid said aga positiivset tagasisidet, et nad sõid nii palju ja kasvasid nii kiiresti. "Emad, tädid, onud olid väga rõõmsad," lisas Raudne. "Poistel oli ülekaalulisega seoses positiivne narratiiv, täiskasvanuna oli neil pigem see, et meditsiini poolt ei oldud neile öeldud, et nad on ülekaalulised."

Uuringus osalenud inimesed kirjeldasid oma kogemusi 1980. aastatel, aeg on nüüd palju edasi liikunud "Varem olid peredel kindlad söögiajad kolm korda päevas, sul ei olnud võimalust vahepeal pidevalt snäkke osta ja süüa. Tänapäeval jääb liikumisvõimalusi kogu aeg vähemaks, auto viib meid igale poole ja me hindame mugavat elu."

Kõik need pisikesed asjad on loonud keskkonna, mis on paksuks minemist pigem soodustav keskkond. "Mu kolleegid teadlased on tõstatanud selle küsimuse, et sellises keskkonnas mitte ülekaalu minna on väga suur töö või täielik ime. Pigem on loogiline, et me kõik lähme ülekaaluliseks."

Laste toitumist on vanematel raske hallata, kui lapsed kooli lähevad. "Väga ohtlik koht trajektooride mõttes ongi see, kui lapsed kooli lähevad ja nende kaks-kolm esimest kooliaastat. Kuidas see istuv eluviis sinna tuleb. Peale koolipäeva ei suuda vanem lapse toidukeskkonda enam kontrollida, lapsed ostavad kooliteel igasuguseid asju. Vanemad on kaua tööl, lastel on ekraaniaega rohkem," tõi Raudne välja.

Toidukeskkond on väga palju muutunud. "Kooli minnes väga paljudel juhtudel ülekaal kasvab, ja see on sekkumiskoht, millega me praegu adekvaatselt ei tegele. Kahjuks on ülekaalulisus muutumas normiks," tõdes Raudne. "See epideemia on veel noorevõitu. Kui sa lähed enne kümnendat aastat suurde ülekaalu, siis tõenäosus sealt välja tulla on hästi palju väiksem ja ka hästi raske."

Ta tõi välja, et on juba väga suur vahe, kas sul on aias batuut või mitte. "Me peame võimaldama lastele liikumisrõõmu."