Montypythonlane Eric Idle: kirjutasin Briti kõige populaarsema matuselaulu

Legendaarne montypythonlane Eric Idle rääkis "Ringvaatele", et filmile "Briani elu" kirjutatud inspireerivast lõpulaulust on saanud brittide kõige populaarsem matuselaul. 82-aastane täies elujõus huumorilegend lavastab, tuuritab mööda maailma ringi ja kirjutab raamatut.

"Minu kirjutatud lugu "Always Look on the Bright Side of Life" on olnud 25 aastat populaarseim briti matuselaul. Kas pole uhke?" muheles legendaarse Briti komöödiatrupi Monty Python liige Eric Idle. "See on nii naljakas ja tervislik! Saab olla emotsionaalne ja natuke ka naerda."

Inglismaal sai sellest esikohahitt 13 aastat hiljem, sest kõik jalgpallifännid laulsid seda, kui kaotasid. Siis mängiti seda iga päev raadios, meenutas Idle, kes kirjutas laulu spetsiaalselt filmile "Briani elu". "See laul oli filmile väga hea lõpp," lisas huumorilegend.

"Me kõik olime stsenaristid, kirjutasime viiekesi koos. Kõik need telesaated ja filmid. Olime professionaalsed kirjanikud. Kirjutasime David Frostile. Aga meil polnud aimugi, isegi kaks aastat hiljem, et jõuame kuhugi kaugemale pühapäeva hilisõhtusest komöödiasarjast BBC-s," nentis Idle.

"Meie põlvkond tõusis pärast sõda. Siis polnud mingit meelelahutust. Veel kolm kuud enne meie algust oli BBC televisioon mustvalge. Kõik see oli uuesti loomine, sõjajärgne renessanss," nentis Idle.

Monty Python alustas 1969. aastal ja truppi kuulusid Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones ja Michael Palin.

"Mina olen kuulnud, et sarja on müüdud 98 riiki," nentis Idle.

Praegu tuuritab Idle oma huumorikavaga mööda maailma. "Mu lastele meeldib süüa. See on väga isekas põhjus. Nad muudkui tahavad, et läheksin ja teeniksin neile raha. Inimesed arvavad, et kui üks sari oli kunagi populaarne, siis on sul raha igaveseks, aga uuel ajal äri nii ei käi. Kõik läheb nüüd Netflixi, seal on ka kogu raha. Youtube'is varastatakse kõike, piraatlus käib Spotifys. Enam ei maksta kellelegi," selgitas Idle, miks ta tuuritab. "Mulle meeldib tuuritada, meeldib inimesi naerma ajada, meeldib uusi etendusi lavastada. Kirjutan ka raamatuid."