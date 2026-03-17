Video: Marko Reikop tegi ringkäigu kunstnike liidu kevadnäitusel
Eesti Kunstnike Liit avas möödunud nädala lõpus vanalinna galeriides ning Lasnamäe paviljonis traditsioonilise kevadnäituse, kus "Ringvaate" saatejuht Marko Reikop tegi sarnaselt eelmiste aastatega põhjaliku ringkäigu.
Näitusele esitas oma teosed 437 kunstnikku, kelle seast valis žürii välja 153 kunstniku ja kollektiivi tööd. Tallinna Kunstihoone ja kunstnike liit kutsuvad publikut kevadnäitust külastama kunstihoone Lasnamäe paviljonis ning Draakoni, Hobusepea, Hop ja Vabaduse galeriis.
Kunstnike Liidu kevadnäitus jääb vanalinna galeriidesse 5. aprilli. Lasnamäe paviljonis 18. maini.
