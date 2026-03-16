Video: ekspert jagab nõuandeid, kuidas jalgratas pärast talve sõidukorda seada

Isegi kui jalgrattaga on sõidetud ka sügisel ja talvel, soovitab Selirand rattale kevadel põhjaliku hoolduse teha. Talvistes oludes koguneb rattale palju mustust, mis võib mõjutada selle töökindlust. Seliranna sõnul tuleks sellisel juhul ratas lahti võtta, puhastada ning vajadusel määrdeid vahetada.

Ratta pesemine sõltub tema sõnul eelkõige sellest, kui must see on. Samas ei soovita ta kasutada tugevat survepesu ratta tundlike osade juures: parem on kasutada harja või käsna, et mustus ettevaatlikult eemaldada.

Kui ratas on talve seisnud, tasub esimesena üle vaadata õhukummid. Seliranna sõnul on üsna tavaline, et rehvid vajuvad aja jooksul tühjaks. Enamasti on õige õhurõhk märgitud rehvi küljele.

"Rehvidega on selles mõttes lihtne, et kui need on liiga tühjad, siis on oht purunemisele, väga raske on sõita. Kui need on liiga täis, kulub rehv kiiremini ära," märkis ta.

Rehve täis pumbates soovitab Selirand kasutada kvaliteetset pumpa ning enne pumpamist kontrollida ventiili asendit, et vältida rehvi vigastamist.

"Tähtis on see, et me ei hakka kohe pumpama, vaid me surume ventiili sisse. Kui jalgratas jäi seisma täiesti täis kummidega, siis meil on ikkagi vaja ventiil kummi sisse suruda, sest siis me välistame, et see pole kuhugi vahele vajunud," selgitas ta.

Lisaks rehvidele tasub kontrollida pidureid, sest võib juhtuda, et pärast pikemat seismist ei tööta pidurid enam nii nagu varem.

"Tasub ratast kergelt liigutada ja vaadata, kas link läheb täitsa vastu juhtrauda või ei lähe; kas klotsid on olemas ja võtavad ühtlaselt. Kui ikkagi läheb vastu juhtrauda, tuleb hakata pidurit reguleerima."

Lihtsamaid pidurite reguleerimisi saab tema sõnul teha ka kodus. "Kui on trossiga juhitav [pidur], siis reeglina on üleval reguleerimiskruvi. Seda natuke peale keerata, jälle panna veerema ja vaadata, kuidas ta võtab. Kui liiga üle reguleerid, lähevad pidurid vastu," õpetas ta.

Selirand soovitab üle vaadata ka ratta ülekande ehk keti seisukorra. Kui kett on väga must või roostes, võib see mõjutada ratta tööd. Keti õlitamisel tuleb tema sõnul olla mõõdukas. "[Õli] võib julgelt panna, aga tasub pärast ära pühkida."

Lisaks ratta tehnilisele korrasolekule rõhutas Selirand ka ratturi enda ohutust. Eelkõige tuleks kontrollida ratta tulesid ning kasutada kaitsevarustust. Selleks, et ratas sõitjat pikalt rõõmustada saaks soovitab Selirand kasutada rattalukku, mis vastab ratta väärtusele.

"Väga palju on selliseid müügil, mis on tore panna kinni, kui sa ise oled ratta juures või silm on kogu aeg pea, aga ikkagi peaks lukku panustama."