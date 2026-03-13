Linnar Looris: isegi mehed ei jää enam teatris balletti vaadates magama

Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris rääkis saates "R2 Hommik!", et balletilavastustel on saalide täituvus 95 protsenti ja isegi mehed ei jää balletti vaadates saalis enam magama. Loorise sõnul pööravad nad suurt tähelepanu nii tantsija tehniliste oskuste arendamisele kui ka sellele, et balletiartist oleks suurepärane loo jutustaja.

"Ballett arenes välja kuninglikust traditsioonist ja seda harrastati põhiliselt õukondades, aga nüüd on ballett kättesaadav kõigile. Sa võid pühapäeval meile balletitrenni tulla, meil on täiskasvanutele mõeldud balletitrennid. Sa võid balletiga alustada ükskõik mis vanuses," ütles rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris. "Balletti on kaasajastatud, seda on erinevates stiilides. Ma vaatan publikust, et isegi mehed ei jää enam saalis magama."

Balletietenduse saalitäituvus on Loorise sõnul keskmiselt 90-95 protsenti.

Näitleja Timothée Chalamet poolt välja öeldud lause, et ballett ja ooper ei huvita enam kedagi, on Loorise sõnul väga ekslik. "Hea, et ta sellise kommentaari viskas, nüüd meil on jälle, mille üle närida. Samas ei tohiks ballett ja ooper jääda ka ohvri seisusesse. Tänu tema kommentaarile saame me rohkem pead tõsta ja näidata, milline on tegelik olukord."

Chalamet ema ja vanaema olid professionaalsed tantsijad ja oma lapsepõlves on ta palju aega veetnud balletiteatris ringi joostes. "Täpselt ju ei tea, aga seal võib olla kübeke ka seda, et Chalamet suguvõsas oli pettunud tantsijaid, kes ütlesid, et see kunstivorm sureb välja, võib-olla nad ei saanud osasid, mida nad tahtsid," mõtiskles Looris. "Kui sa teed balletti või ooperit, sa tegeled ju sellise asjaga, mis sulle meeldib, sa ei tee seda ainult raha pärast. Kui sa kibestud, siis võib-olla laimad seda rohkem ja paned sinna kogu oma negatiivsuse sisse."

Looris on olnud Birminghami Kuningliku Balleti solist ja Ameerika Ühendriikides Houstoni Balleti esitantsija. "Mina alustasin oma karjääri Estonia teatrist. See, mis ma siit kaasa sain, just teatritöö mõttes, me tegime siin kõige rohkem kunsti, ja selle peal oli mul lihtsam välismaal edu saavutada," tõdes Looris.

Loorise sõnul makstakse töö eest välismaal rohkem. "Houstoni Balletis tantsides sain ma rohkem palka kui praegu Estonias kunstilise juhina töötades."

"Kunst, mis me siin Eestis teeme, on kvaliteetne. Estonia kogemus andis mulle selle, et ma läksin välismaale, mul keegi ei võtnud käest kinni, öeldi vaid, et tantsi, poiss. Põhimõtteliselt visati sind sügavasse vette ja uju või upu. Eestis me ikkagi võtame inimesel alguses käest kinni, kuigi see süsteem on ka kiiremaks läinud, rohkem on lavastusi, aga me püüame arendada artisti kui tehnilist tantsijat ja kui emotsionaalset tantsijat, kui lugude jutustajat. Sul on siit pärast maailma minna palju kergem," tõi Looris välja.

Täiskasvanud balletihuvilistel on võimalik liituda erinevate treeninggruppidega. Rahvusballeti tantsija Connor Williams teeb pühapäeviti rahvusballetis treeningtunde kõikidele huvilistele. "Kes on huvitatud, leidke sotsiaalmeediast ta üles. Ühel meie endisel tantsijal Cristina Krigolsonil on oma stuudio, sinna saate ka balletitrenni minna," nentis Looris. "Ei ole nii, et sa pead olema piitspeenike ja kümneaastane, ja ainult siis võid balletti teha, see on vale puha."