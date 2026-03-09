Näitleja ja muusik Adeele Jaago: kui elu ei koge, pole midagi lavale panna

Näitleja ja laulja Adeele Jaago rääkis Vikerraadios, et vahepeal peab olema igav, vahel peab lihtsalt vaatama taevasse, sest kui elu ei koge, pole midagi ka lavale panna. Esimese albumi välja andnud Jaago sõnul naudib ta nii laval olemist kui ka ema rolli, aga eelkõige tuleb olla iseendale hea kaaslane.

"Head asjad võtavadki aega, ja me ei pea tihtilugu kiirustama, kui see, mida sa teed, on sulle oluline," selgitas näitleja ja muusik Adeele Jaago, miks tema esimese albumi "Eluga valssi" ilmumine võttis kaheksa aastat aega.

Jaago ei suuda enda sõnul eristada, kas ta on rohkem laulja või näitleja. "See on minu forte, et ma suudan seda käiguvahetust teha ja see on suur õnn, et ma olen nii palju tööd ja vaeva näinud selle nimel, et sinna puntki jõuda, et mind usaldatakse neid rolle tegema, kus peab nii näitlema kui laulma. Minu unistus on kunagi mängida ka filmis, kus ma tahaksin portreteerida mõnda lauljat," tõdes Jaago.

Kõige suurem inspiratsiooniallikas on Jaago sõnul tema vanaisa, kes on praegu 98-aastane. "Kuidas on võimalik olla nii terve ja nii positiivne, nähes nii erinevaid ajastuid ja võime. Minu lapsepõlv oli karjas keksides lammaste ja kitsede vahel, kus ma tegin igasuguseid mängulisi lapseasju ja mõtlesin elu üle, kes mu kõrval on ja kes mind inspireerib."

Vanaema Salme oli väga suur teatrihuviline. Kui Jaago perekond nägi, et tütrele meeldib väga sõbranna kitarr, aitas isa pärast üht edukat laulukonkurssi tütrele kitarri osta. "Käisin Tõrva laulustuudioga väga palju konkurssidel, ja kui ma võitsin Südamelaulu festivali, kust ma sain natuke rahalist toetust, isa pani veel raha juurde, et ma saaksin osta endale pilli ja sama pill kõlab ka sellel albumil. Mul oli heas mõttes igav seal põldude vahe ja sain ise endale leiutada neid väljundeid," meenutas Jaago.

Kuus aastat oli Jaago teatritööst eemal, et olla täiskohaga ema oma kahele lapsele. Lisaks sellele, et olla hea ema, on Jaago sõnul oluline olla ka iseendale hea kaaslane. "Hoolitsema oma une, toidu, liikumise, mõtete eest. Vahepeal peab koguma, vahepeal peab olema igav, vahel peab lihtsalt vaatama taevasse, käima matkal, sest ega sa muidu ju ei arene muusiku ega näitlejana, kui sa elu ei koge, siis mida sa sinna lavale paned," nentis Jaago.

Hindamatuks peab Jaago oma koostöökogemust Vaiko Eplikuga, kelle muusikaga ta enda sõnul üles kasvas.

Albumi nimilugu "Eluga valssi" kommenteerides tõi Jaago välja, et nagu on kirjas George Orwelli raamatus "1984" meie kõige suurem vaenlane on meie närvikava. "On hetki, kui meie närvikava on selline, et elu keerutab sind ja sa ei oska mitte ühtegi sammu kaasa tantsida, ja siis on järgmine hetk, kus sa oled leidnud selle vabaduse, hingetõmbe ja sa tunned, et kõik sammud lähevad elus nii, nagu sina tahad. Kõik algab meie enda seest," tõdes Jaago.