Kaheksalapseline pere tõi Halliste legendaarsesse sööklasse uue elu

Legendaarse Halliste söökla sulgemisest päästnud Aire ja Riho Väärsi rääkisid "Ringvaates", et kohalik kogukond on neid hästi vastu võtnud. Kaheksalapselise pere ema Aire sõnul on tööd palju, aga rasketel hetkedel mõtleb ta sellele, et eesmärkide saavutamises peab olema järjekindel, ja kui siht on silme ees, tuleb muudkui edasi minna.

Pärast aastaid kiiret pubipidaja elu Otepääl tundsid abikaasa Aire ja Riho Väärsi, kellel on kaheksa last, et nüüd on aeg tempo maha võtta.

"Otepääl algasid tööpäevad hommikul ja läksid õhtuni, vahel isegi öötundideni välja. Tahtsime rahulikku kohta, kus tempo maha võtta," meenutas Aire.

Internetis jäi silma müügis olev nõukogudeaegne koolimaja Mulgimaal Ülemõisas, mõne kilomeetri kaugusel asuvast Hallistest.

"Suur pluss selle maja juures on, et siin on igal lapsel oma tuba, keegi ei sega teist," rõõmustas pereema Aive.

Üle 700 ruutmeetri pinda mahutab ära nii Aire täiskasvanud lapsed külaskäigul kui ka kuus nooremat, kelle päralt on terve teine korrus. Esimeses klassis käiv poeg elab endises õppevahendite toas. 11-aastase tütre toas tegutsesid varem liitklassid. "Pesamuna toas säilitasime õpetaja originaallaua, lihtsalt värvisime natuke üle. Viieaastase tütarlapse tuba oli pioneeride nurgake. Keskmine poeg valis toa esimesena ja sai endale endise õpetajate toa," tõdes Aire.

Kuigi pere kolis maale rahu otsima, selgus peagi, et saatusel olid hoopis teised plaanid, sest sulgumas olid 1974. aastast kogukonna südameks olnud legendaarse Halliste söökla uksed.

"Käisime seal perega söömas ja kuulsime, et nemad plaanivad seal ära lõpetada, ja nägime endal võimalust," nentis Aire, kuidas neist sööklapidajad said.

Mare Pikkor, kes oli Halliste söökla süda ja hing 47 aastat, loobus tööst tervise tõttu, aga on nüüd söökla igapäevane külastaja. "Ma ei seisnud enam jalgadel püsti," sõnas Pikkor.

Sööklas toimetavate inimestega on Pikkor väga rahul.

"Me ei osanud arvata, et see söökla on kogukonnale nii oluline, aga meid on tõesti siin väga hästi vastu võetud. Sööklas oleme korraldanud nüüd ka tantsuõhtuid. Juunikuus on plaanis teha lastefestival-laat-suve alguse pidu, kuna söökla ümber on palju maad ja vastas ka tühjana seisev rahvamaja," avas Aire tulevikuplaane.

Aire ja Riho ärkavad argipäeviti kella viiest hommikul ja kaheteistkümne paiku saavad magama. "Nädalavahetusel saame puhata. Kindlasti on raskemaid momente olnud ka, aga siis tuleb mõelda mu isa kuldsetele sõnadele, kes ütles, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Tuleb tööd teha ja püüelda oma eesmärkide poole. Kõige keerulisem on graafiku paika panek, kes kus ja mis kell peab olema," tõi pereema välja.

Aire sõnul tunneb ta praegu puudust sellest, et saaks lastega rohkem kui paar päeva koos olla. Hiljuti täitus pere suur unistus reisida kõik koos Egiptusesse. "Me valmistusime selleks terve aasta. Kõik lapsed aitasid raha koguda, käisid meil abis. Ma imestan, et viieaastane nautis muuseumis käimist, nii et sain oma laste kohta väga palju teada," rõõmustas Aire.

"Kõige tähtsam on see, et iseenda vastu peab aus olema, siis tuleb kõik muu iseenesest," nentis pereisa Riho.

"Oma eesmärkide saavutamises peab olema järjekindel ja kui on siht silme ees, tuleb muudkui edasi minna," sõnas Aire.