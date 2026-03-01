X!

Andres Dvinjaninov: meie generatsioonile on Arne Oit üks suur nostalgiapall

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Kaunimate aastate vennaskonna liige Andres Dvinjaninov rääkis saates "Hommik Anuga", et kui nad kontserdi jaoks Arne Oidi lauludega tegelema hakkasid, ärkas nende emotsionaalne mälu, sest Oit on üks suur nostalgiapall. Lunge sõnul on tõesti tõsi see, et Arne Oit leiutas hitivalemi.

"Aarne Oidi lood on aegumatud, kui poleks piir kinni olnud, oleks ta mitmed korrad Eurovisiooni kinni pannud oma meloodiate ja orkestreerimisega," tõdes Kaunimate aastate vennaskonna liige Jüri Lumiste.

Toomas Lunge meenutas Vaiko Epliku suurepärast Vikerraadios eetris olnud raadiosaadet "Muusika nõudlikule maitsele", kus Eplik tegi puust ja punaseks selle, et Oit leiutaski hitivalemi. "Oit leiutas sõna otseses mõttes hitivalemi. Šlaagri valem on see, et salm on minooris ja refrään läheb mažoorseks ja ilusaks ning see tõepoolest töötab," tõi Lunge välja.

"Üldiselt oli Oit tagasihoidlik mees, aga kui väga vaja oli, siis ta sekkus," nentis Lumiste.

"Kogu meie generatsiooni jaoks on Oit üks suur nostalgiapall, mis tuleb lapsepõlvest või nooruspõlvest. Kui me tema lauludega tegelema hakkasime, siis see emotsionaalne mälu, mis meie sees on, ärkas lihtsalt üles, tema laulud on väga tugevalt meie emotsionaalses mälus," meenutas Dvinjaninov.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

UUS SAADE

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

09:29

Soomet esindab Eurovisioonil duo Linda Lampenius ja Pete Parkkonen

28.02

VIDEO ja GALERII | Anne Veski sai toreda juubeliüllatuse osaliseks

11:06

Ene-Liis Semper: tahan proovida, kas Eestis on suur kokkulepe võimalik

28.02

Uku Suviste: olen kiigutanud oma onupoega Rene Puurat vankris magama

12:03

Sissi: ma luban endal elada hirmu ja kaitseta

28.02

Uued sarjad viivad Norra kuningakotta ja kõmulugude paljastusteni

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

24.02

Tommy Cash laulupoiss Teodorile: sa olid kõige parem!

28.02

Presidendiproua peokleidi käsitöömeister: riided räägivad meie suhetest

26.02

Toidublogija: keedetud riisi saab kahvliga õhulisemaks kloppida

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo