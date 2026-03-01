Andres Dvinjaninov: meie generatsioonile on Arne Oit üks suur nostalgiapall

Kaunimate aastate vennaskonna liige Andres Dvinjaninov rääkis saates "Hommik Anuga", et kui nad kontserdi jaoks Arne Oidi lauludega tegelema hakkasid, ärkas nende emotsionaalne mälu, sest Oit on üks suur nostalgiapall. Lunge sõnul on tõesti tõsi see, et Arne Oit leiutas hitivalemi.

"Aarne Oidi lood on aegumatud, kui poleks piir kinni olnud, oleks ta mitmed korrad Eurovisiooni kinni pannud oma meloodiate ja orkestreerimisega," tõdes Kaunimate aastate vennaskonna liige Jüri Lumiste.

Toomas Lunge meenutas Vaiko Epliku suurepärast Vikerraadios eetris olnud raadiosaadet "Muusika nõudlikule maitsele", kus Eplik tegi puust ja punaseks selle, et Oit leiutaski hitivalemi. "Oit leiutas sõna otseses mõttes hitivalemi. Šlaagri valem on see, et salm on minooris ja refrään läheb mažoorseks ja ilusaks ning see tõepoolest töötab," tõi Lunge välja.

"Üldiselt oli Oit tagasihoidlik mees, aga kui väga vaja oli, siis ta sekkus," nentis Lumiste.

"Kogu meie generatsiooni jaoks on Oit üks suur nostalgiapall, mis tuleb lapsepõlvest või nooruspõlvest. Kui me tema lauludega tegelema hakkasime, siis see emotsionaalne mälu, mis meie sees on, ärkas lihtsalt üles, tema laulud on väga tugevalt meie emotsionaalses mälus," meenutas Dvinjaninov.