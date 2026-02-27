X!

Vabariigi aastapäev tõi telerite ette üle 450 000 vaataja

Tele
Rahvusringhääling aastapäeva ülekandeid tegemas
Rahvusringhääling aastapäeva ülekandeid tegemas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tele

Rahvusringhäälingu kanalite pidulik aastapäeva programm jõudis tänavu rohkem kui 450 000 televaatajani. Enim silmapaare kogus õhtune ülekanne Estoniast.

Kell 7.30 lipu heiskamisega alanud pidulik eetripäev ERR-i kanalites kulmineerus õhtuse vastuvõtuga Estonias. Aastapäeva teleülekandeid on otse või järele vaadanud 454 000 inimest, näitab Emori teleauditooriumi mõõdikuuring.

24. veebruari teleülekannetest kogus enim vaatajaid ETV õhtune programm. President Alar Karise kõne on ETV-s otse või järele vaadanud keskmiselt 210 000 vaatajat. Sellele järgnenud kontsertetenduse ülekande keskmine vaatajanumber on omakorda 228 000. Kõne ja kontserti vahendasid ka ETV2 ja ETV+, Vikerraadio ja Klassikaraadio ning ERR-i digikanalid.

ETV otseülekanne Estoniast algas juba kell 17.30 ja kandus kohtumiste saatel välja kella 22. Peoõhtu muljeid, intervjuusid ja üldist melu on otse või järele vaadanud keskmiselt 210 000 inimest. Enim televaatajaid oli ETV-d jälgimas kontserdi järel, tipphetkel vaatas ETV pidupäevaprogrammi korraga 260 000 silmapaari.

24. veebruari ülekannetest on igal aastal suure huviga vastu võetud ka kaitseväe paraad. Nii ka tänavu, sest ETV ülekannet Vabaduse väljakult on otse või järele vaadanud keskmiselt 193 000 inimest. ETV+ vahendusel on paraadi vaadanud keskmiselt 19 000 inimest.

Vabariigi aastapäeva ülekandeid vahendasid veebis ERR.ee portaal ja Jupiter, kus need on jõudnud rohkem kui 40 000 inimeseni.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

