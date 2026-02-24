X!

Eva Palm: aastapäeva kontsert oli täpselt selline, nagu olema peaks

Foto: ERR
Suurkontsertide korraldaja Eva Palmi sõnul oli Priit Võigemasti lavastatud aastapäeva kontsertetendus meisterlikult lavastatud.

"Mulle õudselt meeldis. See oli tänapäevane, toredasti lavastatud, helge, elegantne, moodne. See oli täpselt nii, nagu aastapäeva kontsert peaks olema. Selline mõnus tunne jäi. Helge ja nii palju emotsioone," kommenteeris Palm ja tunnustas Võigemasti ja muusikalist juhti Siim Aimlat meisterliku töö eest. "Ma ei muudaks mitte midagi. Tavaliselt ma alati virisen ja mul on nii palju kommentaare ja kriitikat. Seekord ma mõtlesin, et mul ei ole mitte midagi öelda. See oli päriselt ka super töö."

Urissaare kantri korraldaja Priit Oks tõstis esile meeste- ja poistelaulu kaasamist. Samuti on tal hea meel, et ka pärimusmuusika lavale jõudis.

"Samal ajal ka kantrikitarrist Laur (Joamets - toim) on tulnud USA-st kohale ja mängib suurepäraselt. Nii et kantri korraldajana tundsin ennast kodus, sest Curly String oli laval, Laur ja kogu see Viljandi vanasõnade pool," tõi ta välja.

muusikaline juht oli Siim Aimla. Kontsertlavastuse loomingulise meeskonna tuumiku moodustasid veel kunstnik Kristjan Suits ning produtsent Priit Mikk. 

