Aastapäeva kontserdi lavastaja Priit Võigemast: üleliia morbiidseks me ei jää

Priit Võigemasti lavastatud vabariigi aastapäeva lavastus puudutab muu hulgas teemasid nagu ärevus ja digimaailm. "Üleliia morbiidseks me ei jää," lubas ta enne kontsertetenduse algust.

Võimalusi, et tänapäeval digimaailma mitte ära uppuda, on Võigemasti sõnul palju. "Iga inimene leiab ise selle võimaluse, kuidas oma ärevusega toime tulla: kes teeb muusikat, kes laulab, kes vihub trenni, kes teeb tööd. Need on kõik need võimalused," tõi ta välja.

Selleks, et lapsed ekraanidesse ei upuks, leiab Priit Võigemast, et neile tuleb aega pakkuda. "Iseenda väärtuslik aeg on see, mida tuleb pakkuda oma lapsele," rõhutas ta. Priidu lavastajast abikaasa Laura Võigemast lisas, et oluline on osata lastele alternatiive pakkuda. "Küsimus on ikka selles, et maailmas on nii palju asju, põnevaid teemasid, mänge, mida neile pakkuda, mida koos nendega teha."

Aastapäeva kontsertetenduse on Võigemast juba edukaks lugenud. "Me saime kokkuleppele nende inimeste, muusikute, tantsijatega, kooridega, keda me siin kasutame. Kõik olid suurima hea meelega nõus tulema. Me jõudsime need proovid tehtud, keegi ei läinud omavahel tülli ja võime rõõmsalt pihta hakata."