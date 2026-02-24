X!

Aastapäeva kontserdi lavastaja Priit Võigemast: üleliia morbiidseks me ei jää

Tele
Foto: ERR
Tele

Vabariigi aastapäeva kontserdi lavastaja Priit Võigemast sõnas, et üleliia morbiidseks lavastusega ei minda.

Priit Võigemasti lavastatud vabariigi aastapäeva lavastus puudutab muu hulgas teemasid nagu ärevus ja digimaailm. "Üleliia morbiidseks me ei jää," lubas ta enne kontsertetenduse algust.

Võimalusi, et tänapäeval digimaailma mitte ära uppuda, on Võigemasti sõnul palju. "Iga inimene leiab ise selle võimaluse, kuidas oma ärevusega toime tulla: kes teeb muusikat, kes laulab, kes vihub trenni, kes teeb tööd. Need on kõik need võimalused," tõi ta välja.

Selleks, et lapsed ekraanidesse ei upuks, leiab Priit Võigemast, et neile tuleb aega pakkuda. "Iseenda väärtuslik aeg on see, mida tuleb pakkuda oma lapsele," rõhutas ta. Priidu lavastajast abikaasa Laura Võigemast lisas, et oluline on osata lastele alternatiive pakkuda. "Küsimus on ikka selles, et maailmas on nii palju asju, põnevaid teemasid, mänge, mida neile pakkuda, mida koos nendega teha."

Aastapäeva kontsertetenduse on Võigemast juba edukaks lugenud. "Me saime kokkuleppele nende inimeste, muusikute, tantsijatega, kooridega, keda me siin kasutame. Kõik olid suurima hea meelega nõus tulema. Me jõudsime need proovid tehtud, keegi ei läinud omavahel tülli ja võime rõõmsalt pihta hakata."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: küsis Taavi Eilat

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

24.02

Tommy Cash laulupoiss Teodorile: sa olid kõige parem!

24.02

EKA rektor kannab presidendi vastuvõtul vetikatest litritega komplekti

22.02

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad vabariigi aastapäeva

24.02

"Säärases mulgis" mängiv Padar: iga päev vabaõhumuuseumis olemine aitas rolli sisse elada

23.02

USA korrespondent Kalam: Valges Majas tuleb kõva häälega karjuda

24.02

Aastapäeva kontserdi lavastaja Priit Võigemast: üleliia morbiidseks me ei jää

11.11

Laura Võigemast: tänu vanaisa Priit Aimlale olen ma väga naljausku inimene

24.02

Presidendi vastuvõtul kostitatakse külalisi 15 000 suupistega

24.02

Sirje Karis kannab vastuvõtul Anu Lensmendi loomingut

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo