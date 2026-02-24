X!

Presidendi vastuvõtul kostitatakse külalisi 15 000 suupistega

Foto: Ken Mürk / ERR
Vabariigi aastapäeva vastuvõtuks valmis Vabariigi Presidendi kantselei peakoka Sander Kaio juhtimisel 15 000 suupistet.

Kaio selgitas, et presidendi vastuvõtu külalisi kostitatakse eestimaiste maitsetega. Menüüs on kümme soolast ja viis magusat ampsu. Näiteks saavad pidulised maitsta rabarberiekleeri ja puravikutolmuga kaetud veiseliha.

"Kõik on sellise mõnusa suurusega, et ühe ampsuga suhu pista. Mõned magusamad on natukene priskemad, et oleks natukene pikemaks seda ilusat magusust," tutvustas ta.

Tuhandele külalisele tehakse kokku 15 000 suupistet. Mõne ampsu ettevalmistusele on peakoka sõnul kulunud viis-kuus päeva. "See on ikkagi päris pikk protsess."

Peakoka sõnul on pidu õnnestunud, kui kõik külalised lähevad koju täis kõhuga ja on midagi uut ja maitsvat saanud suhu pista. Samuti tema jaoks oluline, et ka kokad läheksid hea tujuga koju. "Kõik õnnestus, toidud said välja ja söödi ära."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: küsis Taavi Eilat

