Vabariigi aastapäeva õhtujuhid vennad Piusid: ühendame hariduse ja huumori

Näitlejates vennad Priit ja Märt Pius peavad vabariigi aastapäeval Estonia kontserdisaalis õhtujuhi ametit. Nad lubavad külalisi kostitada nii huumori kui ka uute teadmistega.

"Meie oleme Märdiga mõnes mõttes kaadritagused majakad. Me natukene proovime aidata inimesi, kes ei tea, kuhu istuda, kuhu astuda. Neid siis natukene juhendada," selgitas Priit Pius, mida vabariigi aastapäeval õhtujuhiks olemine tähendab.

Lisaks vastutavad nad selle eest, et külalistele oleks meeleolu üleval. "Teeme võib-olla natukene nalja, natukene küsime küsimusi, loodame saada õigeid vastuseid ehk väikest sellist viktoriini. Haridus ja huumor on ühendatud," ütles Priit.

Pärast laste saamist on Piuside vabariigi aastapäeva kavasse lisandunud Pika Hermanni torni külastamine päikesetõusul.

"Täna hommikul sai kell 6.30 ärgatud. Algus oli raske, aga kui me seal torni juures juba olime, siis oli tegelikult meeleolu võimas. Kodutütred olid valmistanud seal 6000 kiluvõileiba, millest mina aitasin ära süüa umbes kaheksa. Nii et aitäh kodutütardele," lausus Märt.