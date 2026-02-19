Olümpiajänesed: püüdsime sportlastelt natuke võistluspinget maha võtta

Olümpiajäneseks kostümeeritud Tarmo Oras rääkis "Ringvaates", et nad olid Itaalias omamoodi kuulsused, kellega Washington Post tegi intervjuu ja suusataja Johannes Kläbo kihlatu soovis pilti teha. Rainer Rannala sõnul lootsid nad, et sportlastele tuleb neid nähes muie näole ja see võtab veidi võistluspinget maha.

"Mul on tädi Reet, kes elab põhimõtte järgi, kui nalja ei saa, siis tema ei mängi ja mulle ka see mõte ideeliselt sobib. Teine põhiuba asja juures on ikkagi see, et läbi visuaalse kaose anda rahvale energiat ja läbi sellise pulli ehk õnnestub teisi rahvaid Eestile kaasa elama panna," selgitas olümpiajäneseks kostümeeritud Tarmo Oras, miks ja kuidas sattusid nad rahvusvahelisse telepilti ja olümpiamängude ametlikule Instagrami lehele.

Rainer Rannalale tuli see üllatusena, et jänesekostüümi peab selga panema. "Eelmisel õhtul kohver avati ja kostüüm võeti välja. Ma sain siis natuke mõelda, aga mis seal ikka, elu ja iseennast ei pea alati nii tõsiselt võtma," muheles olümpiajänes Rainer Rannala.

Orase sõnul tegi nendega intervjuu Rootsi kohalik televisioon. "Üks põnevam olukord oli siis, kui üks hingeldav härra meile järgi jooksis. Ta oli ajalehest Washington Post ja tahtis meie käest teada, mida arvame sellest, et järgmiselt olümpialt tahetakse kahevõistlus välja jätta. Rääkisime siis Allar Levandist ja saime oma sõna kaasa rääkida, et kahevõistlus on väga äge ala," nentis Oras.

Oras ja Rannala läksid olümpiamängudele eelkõige suusahüpetele ja meeste suusatamisele kaasa elama. "Sport on põnev ja eriti põnevaks teeb selle just kaasaelamine," sõnas Rannala.

"Meil oli Kläboga seotult ka üks vahva seik. Üks naisterahvas tahtis meiega pilti teha ja hiljem selgus, et see oli Kläbo kihlatu," nentis Rannala.

"Meie eesmärk oli võimalikult palju karjuda ja võtta veel inimesi kampa, et eesti sportlastele kaasa elada," tõdes Oras.

Rannala tõi välja, et nad vist natuke ikkagi jäid ka eesti sportlastele silma. "Tahaks mõelda nii, et kui nad sooja tegid, ja olid küll omas mullis, siis meid vaadates tuli väike muie näole, mis võttis võistluspinget natuke maha ja nad suutsid parema tulemuse teha," muheles Rannala.