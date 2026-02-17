X!

Kaspar Wang: Hiina uusaastal kingitakse lastele taskuraha

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Sisulooja Kaspar Wang rääkis "Terevisioonis", et Hiina uusaasta on hiina laste lemmikpäev, sest siis kingitakse neile punast värvi riidest kotikeses taskuraha. Wangi sõnul panevad lapsed rahaümbriku padja alla, sest punane kaitseb inimest eriti magamise ajal.

"Hiinas öeldakse, et kui on sinu looma-aasta, tuleb kanda midagi punast, sest see aasta on sinu jaoks tundlikum ja raskem aeg. Punane värv kaitseb inimest," ütles sisulooja Kaspar Wang, kes ka ise on sündinud hobuseaastal.

Hiinas on legend, mille järgi on 12 looma-aastat ja need on kindlas järjekorras. 17. veebruaril kell 14.02 algab tulihobuse aasta.

Wangi sõnul troonivad Hiina uusaasta söögilaua keskel hiina pelmeenid, mida süüakse koos perega.

Hiina uusaastal on väga palju traditsioone ja üks neist on punast värvi riidest ümbrikus raha kinkimine. "Vanemad inimesed kingivad noorematele taskuraha. Hiina uusaasta on hiina laste lemmikpäev, sest nad saavad sel päeval väga palju taskuraha. Rahaümbriku panevad lapsed padja alla, sest punane kaitseb inimest eriti magamise ajal."

Hiina uusaasta pidustused kestavad seitse päeva ja tähistamine algas juba eile õhtul. "Hiinas on selline kultuur, et noored inimesed töötavad suurtes linnades, aga hiina uusaastal on võimalus, kus nad saavad oma töökohast kodulinna sõita ja koos perega piduliku õhtusöögi süüa," tõdes Wang. "Hiina uusaasta on hiinlaste jaoks nagu jõulud ja aastavahetus kokku, see on kõige pidulikum ja kõige olulisem aeg Hiina kultuuris."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Reimo Sildvee

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

16.02

Range vanaisa Tarmo Tiisler: lapselapsed käivad minu juures eluõppe laagris

16.02

Henry Kõrvits: klaveriõpetaja koputus lõpetas mu muusikakooli tee

15.02

Evelin Ilves: keha annab kohe märku, kui ta tasakaalust välja läheb

16.02

Mihkel Zilmer: vananemist aitab ennetada aeglane söömine ja toidu nautimine

16.02

Vanilla Ninja võitis Eesti Laulu publikuhääletuse mõlemad voorud

14.02

Eesti Laul 2026 võitja on Vanilla Ninja

14.02

Kolme protsendiga võitnud Vanilla Ninja: finaali pingelisust on raske kirjeldada

08:00

Rasmus Puur: Vanilla Ninja ei ole süüdi, et rahvas neid võitjaks valis

14.02

Video: Nublu esitles Eesti Laulu laval uut projekti Tief City 44

14.02

Vaata uuesti: Vanilla Ninja võiduesitus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo