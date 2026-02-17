Kaspar Wang: Hiina uusaastal kingitakse lastele taskuraha

Sisulooja Kaspar Wang rääkis "Terevisioonis", et Hiina uusaasta on hiina laste lemmikpäev, sest siis kingitakse neile punast värvi riidest kotikeses taskuraha. Wangi sõnul panevad lapsed rahaümbriku padja alla, sest punane kaitseb inimest eriti magamise ajal.

"Hiinas öeldakse, et kui on sinu looma-aasta, tuleb kanda midagi punast, sest see aasta on sinu jaoks tundlikum ja raskem aeg. Punane värv kaitseb inimest," ütles sisulooja Kaspar Wang, kes ka ise on sündinud hobuseaastal.

Hiinas on legend, mille järgi on 12 looma-aastat ja need on kindlas järjekorras. 17. veebruaril kell 14.02 algab tulihobuse aasta.

Wangi sõnul troonivad Hiina uusaasta söögilaua keskel hiina pelmeenid, mida süüakse koos perega.

Hiina uusaastal on väga palju traditsioone ja üks neist on punast värvi riidest ümbrikus raha kinkimine. "Vanemad inimesed kingivad noorematele taskuraha. Hiina uusaasta on hiina laste lemmikpäev, sest nad saavad sel päeval väga palju taskuraha. Rahaümbriku panevad lapsed padja alla, sest punane kaitseb inimest eriti magamise ajal."

Hiina uusaasta pidustused kestavad seitse päeva ja tähistamine algas juba eile õhtul. "Hiinas on selline kultuur, et noored inimesed töötavad suurtes linnades, aga hiina uusaastal on võimalus, kus nad saavad oma töökohast kodulinna sõita ja koos perega piduliku õhtusöögi süüa," tõdes Wang. "Hiina uusaasta on hiinlaste jaoks nagu jõulud ja aastavahetus kokku, see on kõige pidulikum ja kõige olulisem aeg Hiina kultuuris."