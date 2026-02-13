X!

Ettevõtlikud noored annavad uue elu kohvipaksule ja vanadele lusikatele

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Eesti koolide ettevõtlikud noored on välja mõelnud uuenduslikke tooteid, millega õpilasfirmade laadal kliente üllatada. Erinevate õpilasfirmade üks suur ühisosa on taaskasutus ehk noored ettevõtjad annavad uue elu nii kohvipaksule kui ka vanadele lusikatele.

Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas Kristiine keskuses suur õpilasfirmade laat, kus on kohal üle 450 õpilasfirma Eestist ja ka kaugemalt.

"Meie teeme kohvipaksust süütekuubikuid," ütles Pelgulinna Riigigümnaasiumi õpilasfirma Flammik finantsjuht Ester Edro. "Kuna kohvipaksu tuleb väga palju, aga seda ei kasutata, siis mõtlesime, et võiksime seda taaskasutada."

Flammiku tegevjuht Hanna Loora Pulsti sõnul on kuubikutes kasutatud lisaks kohvipaksule vanapaberit ehk noorte endi vanu vihikuid, toiduõli ja sojavaha, mis kuubikut koos hoiab.

Kohvipaksu koguvad noored peamiselt oma kooli õpetajatetoast, aga ka kohvikutest.

Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilasfirma Elora lahendab noorte naiste seas väga levinud probleemi, et ehted lähevad paari kuuga väga koledaks ja nahale võivad ehete kandmise tõttu tekkida sinised plekid. "Et koledaks läinud ehteid ei peaks ära viskama, mis on ka keskkonnale väga kahjulik, tegime ehteid kulumise eest kaitsva sprei," ütles Elora turundusjuht Ella Ojavere.

"Toode on ennetav. Juba koledaks läinud tooteid enam võluväel ilusaks teha ei saa, aga kui spreid lasta ehtele juba varem, tekitab see kaitsva kihi ja ehe koledaks ei lähegi," nentis Elora tegev- ja kaasjuht Katrina Laur.

"Meie toodame lauahõbedast ehteid," sõnas Tallinna 21. Kooli õpilasfirma Vilk turundusjuht Mirit Kaju.

Vilk tegevjuht Rasmus Koltsi sõnul saavad nad lauahõbedat erinevatest taaskasutuspoodidest. "Lusikaid ja kahvleid on hästi palju ja me anname neile uue elu. Lusikavartest teeme sõrmuseid ja lipsunõelasid. Lusikapeadest saavad käevõrud ja kõrvarõngad," ütles Kolts.

"Meie lähtume nulljäätmete kontseptsioonist ehk kasutame terve lusika ära. Lipsunõelasid saab kasutada ka juusteklambrina," lisas Kaju.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Martha-Beryl Grauberg

