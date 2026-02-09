Olümpiamängude ülekanded toovad ETV kavasse muudatused

Alates 9. veebruarist kuni olümpiamängude lõpuni on ETV ja ETV2 kava tavapärasest teistsugune, pikemad spordiuudised toovad kaasa õhtuste saadete uued kellaajad.

Kuni 22. veebruarini toimuvatele taliolümpiamängudele on pühendatud tavapärasest pikemad spordiuudised ETV-s, mis kestavad kuni kella 22ni. Õhtused spordiuudised annavad ülevaate päeva tipphetkedest ja tulemustest.

Pikemate spordiuudiste tõttu algavad olümpiaperioodil hiljem ka ETV püsisaated. Erandlikult algab kell 22 nii esmaspäevane "Välisilm" kui ka argiõhtute "Esimene stuudio", samuti krimireede sari.

Olümpiaülekanded toovad kaasa teisigi muudatusi, näiteks jäävad 9. veebruaril erandkorras vahele ETV saated "Osoon" ja "Johannese lähetamine" ning ETV2-s "Plekktrumm". Selle esmaspäeva "Ringvaade" kestab 45 minutit, seejärel lülitub ETV suusahüpetele.



ERR-i telekanalite kava leiab Jupiterist.