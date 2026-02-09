Lennart Ruuda: mehed võiksid lapse saamise raskustest rohkem rääkida

Lapsevanemaks saamise raskustest väga avameelse loo kirjutanud Lennart Ruuda rääkis Vikerraadios, et kuigi lapse saamise unistus pole veel täitunud, on nende paarisuhe tugev usalduse ja julguse tõttu omavahel kõigest rääkida. Elukaaslane Kristi Petolai sõnul on kogu vaevarikas teekond olnud justkui inimkatsete tegemine.

"Minu eesmärk oli avada mehe vaatenurka lastesaamise teemal. Loo teine pool räägib meie püüdlustest last saada, kehavälise viljastamise teekonnast," tõdes Lennart Ruuda, kes avaldas levila.ee lehel väga avameelse loo lapsevanemaks saamise raskustest.

"Kristi ütles mulle ühel päeval, kuulates üht intervjuud lapsesaamisteekonnast, et tahaks mehe vaatenurka ka kuulata, mehed räägivad sel teemal nii vähe. Sealt see pall veerema hakkas, mu elukaaslane on ajakirjanik," tõdes Lennart Ruuda. miks ta selle loo kirja pani ja avalikustas.

Loomulikul teel ei õnnestunud paaril kahe aasta jooksul rasedaks jääda. "Kui muud viisid ei tööta, siis tehakse IVF-i ehk kehavälist viljastamist," nentis Ruuda.

"Kui on olnud raseduse peetumised ja katkemised, aga sa tahad ikkagi edasi minna, siis haarad kinni igast õlekõrrest ja kannatad kõik ära. Esimesed süstid olid minu jaoks psühholoogiliselt kõige raskemad," meenutas Kristi Petolai. "Mingil hetkel aga harjud raskustega ära."

IVF-ga kaasnevad Petolai sõnul tursunud keha, peavalud, iiveldus, alakõhu valud. "Punktsiooni järgselt ei tohi kaks nädalat eriti midagi teha ja pead ennast hoidma. Kogu aeg on tunne, et elad uute sihtmärkide nimel. Pikki plaane teha ei saa," tõi Petolai välja.

Kolm tsüklit on nüüdseks läbitud, kuid tulemusi veel pole. "Kõiki tagasilööke ette ei näe, need selguvad alles protsessi käigus. Teed nagu inimkatseid, mida järgmisel korral võiks teisti teha," nentis Petolai.

Omavahelisi pingeid Ruuda sõnul nende suhtes selle kõige tõttu siiski ei ole. "Mul on olnud väga valus kõrvalt näha, milliseid läbielamisi peab naine läbi tegema. Mehe roll selles protsessis on ju väga väike, mulle antakse tops kätte ja sellega mu roll piirdubki. Meie õnn on see, et me saame avameelselt omavahel rääkida," sõnas Ruuda.

"Huumor aitab, isegi siis, kui on väga raske, huumor alati aitab edasi minna," nentis Petolai.

Kunstlik viljastamine on väga käänuline tee, siin on palju muresid, aga Ruuda ja Petolai soovitavad igal juhul seda võimalust proovida, et hiljem ei hakkaks kripeldama.