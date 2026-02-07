X!

Kingakollektsionäär: mässan selle vastu, et mehed peavad igavate kingadega käima

Ringvaade
Ringvaade

Tarkvarainsener Taavi Tänavsuu on juba lapsepõlvest saati huvi tundnud eriliste jalavarjude vastu. Pilkupüüdvate kingadega soovib ta näidata, et ka meeste jalatsid võivad olla julged ja mängulised.

Põnevaid jalavarje on tal kogus 50 paari kanti. "Komplimente saab ikka. On igasugu asju öeldud, kõik on positiivsed komplimendid. Eelkõige naistelt, natukene meestelt ka. Mõni on päris vaimustatud," rääkis Tänavsuu "Ringvaates".

Kõik jalanõud, mis Tänavsuu endale soetab, on mõeldud kandmiseks, mitte riiulis seismiseks. "Mulle hakkavad silma sellised, kus on meestele kastist väga kaugele välja mõeldud. Näiteks kõrged platvormid, kõrged kontsad, kirkad värvid, puutallad," kirjeldas ta.

"Ma natukene mässan selle vastu, et mehed peavad käima rõhutatult hästi igavate kingadega. Kõikvõimalikest kingadisainidest ainult kümme protsenti on sellised, mida tehakse meestele, naistele tehakse sada protsenti: proovitakse piire ja katsetatakse igasuguseid asju, aga meestel on surutud mingisugustesse raamidesse."

Eriliste jalavarjude vastu hakkas Tänavsuu huvi tundma juba lapsepõlves, kuid tol ajal ei olnud erilist valikut. Esimesed omanäolisemad kingad soetas ta endale 90-ndatel. Mehe kõige kallima kingad on 1500-eurosed Balenciagad, mille ta Roomast ostis.

"Ma valin igat paari päris hoolega. Ma väga emotsioonioste ei ole isegi teinud, kuigi see kõlab natukene vastuoluliselt – jalanõud tekitevad emotsiooni, aga ma ei tee seda emotsiooni pealt, vaid kogun selle emotsiooni täiuslikumaks, mitmekülgsemaks ajapikku," selgitas ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

