X!

Diakon Bianca Mikovitš: usklikkus avardab inimese maailmapilti

Ringvaade
Foto: Erakogu
Ringvaade

Ajakirjanik Bianca Mikovitš rääkis "Ringvaates", et teda ajendas diakoniks saama Ukrainas kogetu ja nähtu ning ta soovis, et kriisiolukorras oleks Eestis vajaliku ettevalmistusega inimesi rohkem. Mikovitši sõnul avardab usklikkus inimese maailmapilti ja annab elule igavikulise perspektiivi.

"Tegin ära diakonieksami, ordinatsioon ehk ametisse õnnistamine tuleb veel," ütles diakon ja kaplan Bianca Mikovitš, kes on pikki aastaid töötanud ajakirjanikuna.

"Marju Lepajõele kuulub see mõte, et usuteaduskond on selles mõttes universaalne, et on harjunud tegelema erinevate küsimuste ja nendele vastuste otsimisega nagu ajakirjanduski," selgitas Mikovitš.

Usklikkus avardab Mikovitši sõnul inimese maailmapilti ja annab ka igavikulist perspektiivi. "Me ei räägi ainult tänasest hetkest, vaid palju pikemast ajast, kuhu me asetume."

Mikovitš teenib praegu abivaimulikuna Harju-Madise kirikus Jaan Tamsalu mentorlusel. "Meie kirikus tegevus käib, inimesed liiguvad, jutlused on huvitavad ja rikkalikud koha kohta, kus isegi ei ela inimesi," tõdes diakon. "Ma olen sellest isegi üllatunud."

Diakon on kirikuõpetaja abiline. "Ma võin ristida ja ka matta. Üks põhjus, miks ma seda kõike teen, on see, et kui ma olen ajakirjanikuna käinud Ukrainas, ja mida ma seal nägin, eriti kui Bahmuti all olid suured lahingud ja kui palju tuli sel ajal matta ja kui formaalseteks need matused läksid, jättis mulle oma jälje ja kurvastas mind," meenutas Mikovitš.

Ta mõtles, et oleks hea, juhuks kui Eestis on mõni kriis, kui sellise ettevalmistusega inimesi oleks rohkem. "See, mis ma olen Ukrainas näinud, oli üks ajend, miks ma läbisin mõne koolituse ja õpin veel juurde, et kui peaks olema mind vaja mingisuguses teises valdkonnas, siis ma olen olemas," nentis Mikovitš.

Järgmisel nädalal läheb Mikovitš taas Ukrainasse, aga ajakirjanikuna. "Pikema uuriva loo kirjutamine on mul praegu ikkagi kergem, kui kirikus jumalateenistusel osalemine, et kõik õigesti välja tuleks."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Grete Lõbu

Samal teemal

Eesti laulu finaal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

05.02

Vähidiagnoosi saanud jalgpallur Tauno Tekko: korra oli mõte, kas nüüd ongi kõik

05.02

Galerii: "Terevisioon" tähistas 25. eetriaastat

04.02

Ettevõtja Kristo Käärmann: elan Londonis tavalist väikeste lastega pere elu

04.02

Torontos sündinud Ugala näitleja Alden Kirss: ma ei ole Eestisse tulemist kahetsenud

05.02

Toitumisnõustaja: vahet tuleb osata teha näljal ja isul

05.02

Eesti Laulu esinemisjärjekord on selgunud

05.02

Reikop: meid tunti Anuga esmalt ära Soomes

05.02

Uudistelugeja Liisbeth Rats: "Terevisioon" on minuga kaasas käinud kogu elu

05.02

Reikop "Terevisiooni" algusaegadest: teadsime ainult üht – oluline on meeleolu

04.02

Galerii: "Terevisioon" tähistab sel neljapäeval 25. eetriaastat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo