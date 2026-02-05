Reikop "Terevisiooni" algusaegadest: teadsime ainult üht – oluline on meeleolu

"Sellel hetkel kui me eetrisse tulime, me teadsime üht asja, et oluline on meeleolu, heas tujus peame olema. Keda me külla kutsume, seda me ei teadnud mõnikord eelmise päeva õhtul väga hilja veel," meenutas Reikop "Terevisiooni" algust.

Sisuliselt pandi saade kokku kolmekesi: lisaks saatejuhtidele oli meeskonnas ka üks toimetaja.

Välba rääkis, et saate algusaegadel oli neil väga palju püsirubriike, et oleks palju külalisi. "Aga mõningal korral jäi kuidagi külaline ära või mingid asjad venisid. Ma mäletan, et Ardo Aasmäe on ka kunagi rääkinud, et ta pidi olema viis minutit, aga me ütlesime, et tee 12. Ja ta rahulikult tegi 12," muigas saatejuht.

"Legendaarne on muidugi see, et "Terevisiooni" kõige esimene külaline, keda me kutsusime, jäi tulemata. Seda me oleme alati pajatanud. Ilm oli õudselt halb, sadas esimene lumi ja ta ei jõudnudki kohale. Me ei olnud väga rõõmsad," lisas Reikop.

Ühe korra põles aga telemaja tehniline keskus ära ning oli oht, et saade ei saa eetrisse minna, sest kõik juhtmed olid ära põlenud. "Aga mingi vapper mees ilmus kuskilt välja, vedas uued kaablid kuskilt otse, nii et me alustasime saadet viis minutit hiljem ja kõik intervjuud läksid eetrisse. Minu meelest oli isegi president külas sellel hommikul. Ükski intervjuu ära ei jäänud."