Ettevõtja Kristo Käärmann: elan Londonis tavalist väikeste lastega pere elu

Ettevõtja Kristo Käärmann rääkis "Ringvaates", et vaba aja püüab ta alati koos perega veeta ja käib koos kahe pojaga matkamas ja jalgrattaga sõitmas. Käärmanni sõnul elab ta Londonis tavalist väikeste lastega pere elu, kuhu kuulub ka hommikupudru valmistamine ja laste lasteaeda viimine.

"Täna me liigutame 170 miljardit eurot aastas oma klientide raha. Ennast hindame me selle järgi, kui palju me säästame oma klientide raha ja tänaseks on seda juba kaks-kolm miljardit eurot aastas, mida nad muidu maksaksid pankadele," ütles ettevõtja Kristo Käärmann, kes lõi koos ettevõtja Taavi Hinrikusega 15 aastat tagasi rahaülekandeid pakkuva firma Wise.

Tallinnas, Krulli kvartalis värskelt avatud Wise´i kontoris on tööl 2500 inimest. "Kõige rohkem kuuleb kontoris inglise keelt. Kontoris on lisaks töökohtadele ja ägedatele koosolekuruumidele ka bändiruum, karaokeruum, saunad mullivannidega," nentis Käärmann.

Kõige toredam on Käärmanni arvates tema töö juures see, et see läheb nii paljudele inimestele korda. "Eelmises kvartalis tuli meile sama palju kliente juurde, kui on Eestis inimesi," rõõmustas Käärmann.

"Oma vaba aja proovin olla kodus ja teha lastega midagi ägedat. Hea asi on see, et kui meil on 8000 töötajat, siis ilma minuta saab ka töö ära tehtud. Kui vaja, saan võtta puhkust ja ka perega aega veeta."

Käärmanni sõnul on neil Londonis tavaline väikeste lastega pere elu. "Mul on kuueaastane ja kolmeaastane poeg. Neid tuleb hommikul viia lasteaeda, mis on väga tore tegevus. Londonis on väga hea transpordiühendus, saab istuda rongile ja linnast välja sõita. Käime lastega matkal, ujumas, sõidame ratastega."

"Kui saime lapsed, siis me inglise hommikusööki enam ei tee, vaid sööme hommikuti kaerahelbepudru," sõnas Käärmann, kes vaatab enda sõnul poes alati soodushindu.

Käärmannile ei meeldi eriti asju omada. "Siis tuleb neid ka kasutama hakata ja selleks peab aega olema, aga aega mul liiga palju käes ei ole."