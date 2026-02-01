ETV2 teemaõhtu on pühendatud Hendrik Sal-Sallerile

31. jaanuaril tähistas muusik Hendrik Sal-Saller oma 60. sünnipäeva ning sel puhul on ka ETV2 teemaõhtu talle pühendatud.

"Kümme kaadrit. Hendrik Sal-Saller" (2023)

ETV2 eetris 1. veebruaril kell 19.30

Muusik Hendrik Sal-Saller on meiega jagamiseks välja valinud kümme olulist kaadrit oma isiklikust pildialbumist ja ühe ilusa laulu. Saatejuht Kristjan Jõekalda.

"Täna õhtul... Smilers" (2009)

ETV2 eetris 1. veebruaril kell 20.20

Hendrik Sal-Saller on olnud popstaar viimased 25 aastat. Sellele vaatamata vajab ta jätkuvalt tutvustamist, sest iga kord selgub midagi uut! "Smilersit" küsitlevad ja kontserti kuulavad ansambli sõbrad, külalised ning fännid ja saatejuht Vahur Kersna.

"Ühe pere muusika. Anne Velli ja Hendrik Sal-Saller" (2023)

ETV2 eetris 1. veebruaril kell 21.15

Kui su ema laulab ja isa mängib ERSOs, siis sa kasvad muusikaga ja ei saa sellest üle ega ümber. Laulja Anne Velli ja ta poeg Hendrik Sal-Saller räägivadki muusika mõjust, laulude sünnist ning muusikuks olemisest. Saatejuht Reet Linna, režissöör Maarika Lauri, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Ene-Maris Tali.

"Värvimuusika. Smilers ja Swingers"

ETV2 eetris 1. veebruaril kell 22.00

Mänguväljakul võtavad mõõtu Eesti meelelahutusmaailma hiiglased "Smilers" ja "Swingers". Kas Mikk Saar ja Mihkel Mattisen korraldavad Sal-Sallerile kambaka või saab kroonimata kuningas Hendrikust kroonitud kuningas? Aukohtunik on Reigo Ahven.

Aastalõpusaade "Mis valesti see uuesti" (2022)

ETV2 eetris 1. veebruaril kell 23.00

Peaaegu klassikaline vana-aasta lõpu huumorisaade. Armastatud saatejuhid ja näitlejad tutvustavad aasta kõige tähtsamaid uudislõike, teleeksperimente ning karjääri muutvaid laulunumbreid, mida veel keegi pole näinud ja põhjusega, sest neid lõike sobibki avalikult näidata ainult üks kord, vana-aasta õhtul!

"ETV Live. Smilers" (2007)

ETV2 eetris 2. veebruaril kell 01.00

Tallinna Vene Kultuurikeskuses toimunud vaatemängulisel ja saalitäit publikut hoogsalt kaasa laulma pannud live-kontsert ansamblilt Smilers. Bändile andsid kammerlikku kõla keelpillioktett ja džässilikumaks muutis show bigbänd. Ansambel esines koosseisus Hendrik Sal-Saller (laul, kitarr), Mikko Sakari Saira (klahvpillid), Urmas Jaarman (laul, basskitarr), Martin Jürman (kitarr) ja Raido Kurri (löökpillid). Keelpillid Üle-Eestilisest Noorte Sümfooniaorkestrist. Lisaks veel Ivo Lille (saksofon), Andrus Karjel (tromboon) ja Jaak Vasar (trompet). Režissöör Ove Musting, produtsendid Anu Jaanson ja Ruth Heinmaa.

"Noorte muusa. Smilers" (1994)

ETV2 eetris 2. veebruaril kell 01.55

Saade salvestati 1993. aaastal festivalil Noorte Muusa koos ansambliga Smilers ja Hendrik Sal-Salleriga. Režissöör, toimetaja Tiina Kimmel.