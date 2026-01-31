X!

Video: "Ringvaade" tegi ringkäigu peagi avatavas Ukuaru muusikamajas

Ringvaade
Foto: err
Ringvaade

31. jaanuaril avatakse Rakveres riiklikult tähtsate kultuuriobjektide kavas valminud Ukuaru muusikamaja. "Ringvaate" reporter Jüti Muttika tegi koos muusikamaja juhataja Kertu Orroga seal ringkäigu.

Maja kahe torni ja Arvo Pärdi teose eeskujul on Ukuaru muusikamaja saal saanud endale nimeks Frates ehk tõlkes vennad. Kertu Orro selgitas, et Ukuaru muusikamaja lava saab koosneda kuni neljast moodulist.

"Avakontserdi ajal on üleval neist kolm, aga kui veebruaris tuleb külla Vanemuise sümfooniaorkester, siis saame tõsta üles ka neljanda mooduli ja lava on oluliselt suurem," ütles ta ja lisas, et ka lava tagaseina saab eemaldada, et sinna mahuksid sümfooniaorkesteri löökpillid.

Kui paljud asjad on hoones täiesti ümber ehitatud, siis suure saali lagi on renoveeritud ja taastatud. "Laes olnud tähed ja tärnikesed olid tehtud papist, neid taastada ei õnnestunud, aga tehti täpselt samasugused nagu need originaalis siin olid," selgitas ta.

Hoone arhitekt oli Alar Kotli, kelle käe all valmis ka Rakvere gümnaasium. "Joonistel oli näha, et tema nägemuses pidi see olema ilus valge fassaadi ja tornikiivritega kirikuhoone," mainis Orro.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Ringvaade", reporter Jüri Muttika

Samal teemal

Eesti laulu finaal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

29.01

Loomaaed: elevandid joovad pärast pakaselise ilmaga õueskäiku sooja teed

30.01

Teenetemärgi pälvinud Arp Müller: hommikul oli tunne, et täna midagi juhtub

30.01

Teenetemärgi pälvinud Janek Luts: ma ei oska ilma raadiota enam elada

30.01

R2 x Eesti Laul 2026 Unistuste bänd astub lavale koos Anne Veskiga

30.01

Vikerraadio kuulajate lemmikuim kirjanduslik naaber on õpetaja Laur

30.01

Galerii: presidendilt pälvisid teenetemärgi neli ERR-i töötajat

30.01

Teenetemärgi pälvinud ETV režissöör Maire Radsin: saatus on mind hoidnud

23.01

Tartu kesklinnas talvituva hobuse omanik: Hermonil on linnas palju tegevust

28.01

Koit Toome: Tallinnas ja Tartus pole enam klubisid, kus bändiga esineda

23.01

Endine detektiiv: Stockmanni kaubamajas varastasid jõukad kliendid ahnusest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo