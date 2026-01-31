Video: "Ringvaade" tegi ringkäigu peagi avatavas Ukuaru muusikamajas

Maja kahe torni ja Arvo Pärdi teose eeskujul on Ukuaru muusikamaja saal saanud endale nimeks Frates ehk tõlkes vennad. Kertu Orro selgitas, et Ukuaru muusikamaja lava saab koosneda kuni neljast moodulist.

"Avakontserdi ajal on üleval neist kolm, aga kui veebruaris tuleb külla Vanemuise sümfooniaorkester, siis saame tõsta üles ka neljanda mooduli ja lava on oluliselt suurem," ütles ta ja lisas, et ka lava tagaseina saab eemaldada, et sinna mahuksid sümfooniaorkesteri löökpillid.

Kui paljud asjad on hoones täiesti ümber ehitatud, siis suure saali lagi on renoveeritud ja taastatud. "Laes olnud tähed ja tärnikesed olid tehtud papist, neid taastada ei õnnestunud, aga tehti täpselt samasugused nagu need originaalis siin olid," selgitas ta.

Hoone arhitekt oli Alar Kotli, kelle käe all valmis ka Rakvere gümnaasium. "Joonistel oli näha, et tema nägemuses pidi see olema ilus valge fassaadi ja tornikiivritega kirikuhoone," mainis Orro.