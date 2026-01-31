ETV2 tähistab Ken Saani juubelit erikavaga

Ken Saan tähistab 31. jaanuaril oma 50. sünnipäeva ning sel puhul leiab ka ETV2 kavast mitmeid tema tehtud saateid ning filme.

"Kevade Aafrikas" (2011)

31. jaanuaril kell 11.55 ETV2-s

Kuidas õnnestus legendaarse "Kevade" uusversiooni tegemine Aafrikas? Elame kaasa Eesti produtsentide kolgata teele Keenia filmitööstuses. Kohtume sealse Hollywoodi ehk Riverwoodi kurikuulsa produtsendi Simon Ndutiga, valime Arno ja Teele rollidesse mustanahalisi osatäitjaid ning suundume Keenia kolkakülla, kus filmivõtted lõpuks algavad. Dokumentaali lõpus näeme ka valitud episoode filmist endast.

"Eesti lood. Bollywood" (2006)

31. jaanuaril kell 21.00 ETV2-s

Skandaalse kuulsusega teleprodutsent Ken Saan mõtleb välja uue tõsielusarja "Bollywood", mille peaauhinnana reklaamitakse välja peaosa tõelises Bollywoodi mängufilmis. Koos žüriiga, kuhu kuuluvad Andrus Vaarik, Anne Veski, Maria Rahula, India aukonsul Eestis mr Triphati jt, otsib Ken neli päeva Eesti erinevates paikades uude saatesse osalisi. Humoorikas roadmovie-stiilis dokumentaalfilmis ei saa tegelikult keegi aru, kus lõpeb tõelisus ja algab muinasjutt. Autor Urmas E. Liiv. Tootja Osakond OÜ.

"Esto TV. Kuidas saada kuulsaks" (2001)

31. jaanuaril kell 21.30 ETV2-s

Meelelahutuslik publitsistikaprogramm. Reportaažid eesti elu koorekihi tegemistest seltskonnaüritustel ja privaatpidudel.

"Vali kord" (2004)

1. veebruaril kell 01.00 ETV2-s

Tahate teada, mis meie riigis tegelikult toimub? Kes tõmbab niite? Miks piim läheb hapuks ja inimesed kaovad? Kas Jumal on olemas? Vastused kõikidele eelnenud küsimustele saate ESTO TV filmist "Vali kord". Osalised Ken Saan, Rain Tolk, Juhan Parts. Režissöör Andres Maimik, toimetaja Juhan Ulfsak, tootja Kuukulgur Film.