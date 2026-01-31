Klassikaraadios alustab uuriv kultuurisaade "Pähklipureja"

Klassikaraadios alustab 1. veebruaril uus uuriva muusikaajakirjanduse saade "Pähklipureja", mis võtab igal pühapäeval süvitsi analüüsida kultuuris ja ühiskonnas toimuva. Avasaade keskendub Venetsueela ainulaadsele ja vastuolulisele muusikaharidusele.

Pühapäeval alustav "Pähklipureja" kajastab muusikaelu suuri küsimusi ja väljakutseid nii Eestis kui ka välismaal. "Asetame kultuurisündmused avaramasse konteksti, näidates nende seoseid majanduslike, poliitiliste ja struktuursete jõujoontega," avas uut saatesarja Klassikaraadio peatoimetaja Miina Pärn.

Saate teemad tõukuvad kultuuris ja ühiskonnas toimuvast, muusikahariduse tasemest tipporkestrantide tasudeni. "Lisaks käsitleme süvitsi eesti muusikaelu kõige olulisemaid sündmusi, näiteks esietendub 2026. aastal kaks uut eesti ooperit," lisas Pärn.

Avasaate keskmes on Venetsueela mõjukas muusikahariduse- ja sotsiaalprogramm El Sistema. Kui Venetsueelast räägitakse eelkõige poliitika kaudu, siis "Pähklipurejas" analüüsitakse sealset muusikahariduse süsteemi ja selle seoseid võimuga. 1975. aastal vaesuse vastu võitlemiseks asutatud programmi kuulub ligikaudu miljon last ning sellest on välja kasvanud mitmed tippmuusikud, sealhulgas dirigent Gustavo Dudamel. "Ühelt poolt on tegemist propaganda instrumendiga, teisalt leiavad nad talendid üles," avas Miina Pärn vastuolulist süsteemi, mille jätkumine pärast Venetsueela presidendi Nicolás Maduro kinnivõtmist muusikamaailmas küsimusi tekitab.

"Pähklipureja" sünnib Klassikaraadio toimetuse ühistööna, kaasates valdkonna asjatundjaid. Esimeses saates osalevad Toomas Alatalu, Mele Pesti, Jüri-Ruut Kangur ja El Sistemas õppinud Venetsueelast pärit saksofonist Sebastian Tarazona. Saate teevad Ivo Heinloo, Nele-Eva Steinfeld ja Miina Pärn.

Nädal hiljem, 8. veebruaril lülitub "Pähklipureja" Eesti Laulu lainele, aga seda läbi muusikateoreerilise analüüsi. Eesti Laulu tänavusi finaallugusid kuulavad ja analüüsivad Rasmus Puur, Vaiko Eplik ja Maria Listra.

Uue uuriva kultuuriajakirjanduse saate nimi valiti avaliku konkursi raames. "Olime positiivselt üllatunud, kui palju ettepanekuid meile tuli, 142 nimevarianti, meil oli, mille hulgast valida," ütles Miina Pärn ja lisas, et toimetuse koosolekul loeti kõik nimevariandid ette. "Me saime niivõrd palju ideid uuteks saadeteks, võib-olla mõni teie pakutud nimedest leiab uue nime mõnes teises saates."

Nime "Pähklipureja" pakkus avaliku konkursi raames välja ERR-i uudiste korrespondent Rene Kundla.

"Pähklipureja" on Klassikaraadio eetris 1. veebruarist pühapäeviti kell 12 ja kordusena esmaspäeva kell 13. Saateid saab järele kuulata Klassikaraadios veebist ja Eesti Raadio mobiilirakendusest.