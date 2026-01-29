X!

Video: Hermaküla taaskohtus viie-aastaselt seitse aastat suusatanud Andrega

"Ringvaate" 3000. erisaate jaoks otsis Hannes Hermaküla üles oma kuulsa intervjueeritava, Andre Sarri, kellega kümme aastat tagasi tehtud intervjuud siiamaani meenutatakse.

Hermaküla sõnul ongi temal "Ringvaadetest" kaks hittlugu. "Üks ongi see noor mees, kes viie-aastaselt oli juba seitse aastat suusatanud. Teine on see, kui me Jüri Muttikaga sattusime Chuck Norrise nalju lugema," sõnas Hermaküla.

Legendaarse suusataja kümme aastat hiljem üles leidmine Hermaküla sõnul keeruline ei olnud. "Natukene aega otsisime ja tuli välja, et noormees on täitsa kõval tasemel. Esindab lausa Eestit, nii et suhteliselt lihtne oli ta üles leida," tõdes Hermaküla.

Tänaseks on 14-aastane Sarri suusatanud juba 20 aastat, kuigi sealjuures ta tõdes, et lugemine on natukene sassi läinud.

"Paljud ei usu, et mina seda ütlesin, aga ma arvan, et ikka tuhat inimest on tulnud minu juurde ja küsinud, kas see olin mina. Kui tullakse vastu, siis öeldakse, et see on suusataja ja küsitakse uuesti, et kuidas need aastad ikkagi päriselt on," rääkis Sarri "Ringvaatele".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Ringvaade"

