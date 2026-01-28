Galerii: eetrisse jõudis "Ringvaate" 3000. saade

28. jaanuaril läks eetrisse "Ringvaate" 3000. saade. Erisaates otsiti välja kõige esimene saade ning vaadati üheskoos tagasi, kas ja mis aastate jooksul muutunud on.

Esimene "Ringvaade" oli ETV eetris 24. augustil 2009. aastal koos Marko Reikopi ja Anu Välbaga. Saatejuhid tervitasid siis vaatajaid alles ehitusjärgus stuudiost, mida kattis mullikile ja ka tellingud olid veel püsti.

"Ringvaate" kõige esimene intervjueeritav oli Afganistanis vigastada saanud sõdur Rasmus Penno, kes tuli külla ka 3000. saatesse. Erisaates intervjueeriski Pennot temaga oma esimese "Ringvaate" intervjuu teinud Anu Välba, kes juhtis koos Reikopiga saadet aastatel 2009–2013.

3000. saatesse tuli külla ka "Ringvaate" Terasmikrofoni esimene laureaat Tiit Sukk, kellele oli tegijatel välja mõeldud uus väljakutse. Samuti meenutatati kuulsate eestlastega, mida nemad on "Ringvaates" aastate jooksul tegema pidanud – näiteks Jan Uuspõld käis Grete Lõbuga vannis.