X!

Galerii: eetrisse jõudis "Ringvaate" 3000. saade

Ringvaade
Ringvaate 3000. saade.
Vaata galeriid
37 pilti
Ringvaade

28. jaanuaril läks eetrisse "Ringvaate" 3000. saade. Erisaates otsiti välja kõige esimene saade ning vaadati üheskoos tagasi, kas ja mis aastate jooksul muutunud on.

Esimene "Ringvaade" oli ETV eetris 24. augustil 2009. aastal koos Marko Reikopi ja Anu Välbaga. Saatejuhid tervitasid siis vaatajaid alles ehitusjärgus stuudiost, mida kattis mullikile ja ka tellingud olid veel püsti.

"Ringvaate" kõige esimene intervjueeritav oli Afganistanis vigastada saanud sõdur Rasmus Penno, kes tuli külla ka 3000. saatesse. Erisaates intervjueeriski Pennot temaga oma esimese "Ringvaate" intervjuu teinud Anu Välba, kes juhtis koos Reikopiga saadet aastatel 2009–2013. 

3000. saatesse tuli külla ka "Ringvaate" Terasmikrofoni esimene laureaat Tiit Sukk, kellele oli tegijatel välja mõeldud uus väljakutse. Samuti meenutatati kuulsate eestlastega, mida nemad on "Ringvaates" aastate jooksul tegema pidanud – näiteks Jan Uuspõld käis Grete Lõbuga vannis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

Eesti laulu finaal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

28.01

Koit Toome: Tallinnas ja Tartus pole enam klubisid, kus bändiga esineda

28.01

Aasta arst: kõik Eesti inimesed ei saa võrdselt head perearstiabi

28.01

Unistuste bändis mängib kitarri Eric Kammiste

28.01

"Ringvaade" üllatab 3000. saates eriliste taaskohtumistega

27.01

Eestisse saabuva kuningapaari giid: taanlased väga armastavad oma kuningat

27.01

Pandimaja juht: maksame kuldehete eest rohkem, et väärt ehted säiliksid

28.01

Galerii: eetrisse jõudis "Ringvaate" 3000. saade

24.01

Psühhiaater Madis Parksepp: eestlased usuvad ravimitesse rohkem kui endasse

27.01

Unistuste bändi valiti klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu

28.01

VIDEOD: Eesti Laulu finalistid andsid võistluslugudele uue kõla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo