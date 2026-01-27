Eestisse saabuva kuningapaari giid: taanlased väga armastavad oma kuningat

Eestisse saabuva Taani kuningapaari Frederik X ja kuninganna Mary Eesti giid Anneli Pärlin rääkis "Ringvaates", et taanlased väga armastavad ja austavad kuningat ja kuningliku pere liikmeid. Pärlini sõnul tutvustab ta kuningapaarile Eesti ja Tallinna ajalugu.

"Kell 10 on kuningapaari ametlik vastuvõtt Tallinna Raekoja platsil, mis on avatud ka linnarahvale. Pärast seda teeme kuningapaariga väikese jalutuskäigu Vabaduse samba juurde ja räägin neile Eesti ja Tallinna ajaloost," ütles Taani giid Anneli Pärlin.

Taani kuninganna Margrethe II loobus 2024. aastal troonist oma poja kasuks ja Taani monarhiks sai Frederik X, kelle abikaasa on kuninganna Maryga, kes on Austraaliast pärit. Kuningapaari peres kasvab neli last.

1972. aastal Taani monarhiks saanud kuninganna Margrethe II andis juba oma valitsemisajal mõista, et ei taha olla monarh oma surmani. "Päeval, mil tal täitus 50 aastat troonile saamisest, loobus ta troonist oma poja kasuks, et anda noortele võimalus moderniseerida Taani kuningakoda," nentis Pärlin.

Praegu tegeleb Margrethe II oma esinduskohustustega, ta on mitmete organisatsioonide protektor, kunstnik, illustraator, kostüümikunstnik, teinud lavakujundusi. "Nüüd saab ta oma loometegevusega jätkata," sõnas Pärlin.

Taani inimesed väga armastavad ja austavad kuningat ja kuningliku perekonna liikmeid. "Kuningas Frederik X on väga tugeva sõjaväelise ettevalmistusega, ta on Taani mereväe erioperaator," ütles Pärlin. "Samuti on ta väga sportlik."

Kuninganna Maryl siniverelist tausta ei ole, aga taanlased on ta väga hästi vastu võtnud. "Ta on väärikas, oskab taani keelt," lisas Pärlin.

Frederik X ja kuninganna Mary poeg, kroonprints Christian on 20-aastane. "Viimased 500 aastat on Taani kuningaperes vaheldunud kuningate eesnimed, milleks on Frederik ja Christian, muid nimesid neil ei ole. Naismonarhe on olnud ainult kaks. Margrethe I umbes 600 aastat tagasi ja Margrethe II nüüd hiljuti," nentis giid.

Eestisse tuleb kuningapaar president Alar Karise kutsel arutama kaitsealase ja majandusalase koostöö tihendamist ja küberturvalisuse teemasid.