Sveta Grigorjeva: ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust

Luuletaja ja koreograaf Sveta Grigorjeva rääkis saates "Hommik Anuga", et feminism on vajalik selleks, et nii mehed, naised kui ka mittebinaarsed inimesed tunneksid end hästi ega murduks jäikade soorollide all. Grigorjeva sõnul võib ju naine avalikus elus nähtav olla, aga ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust, sest seda on raske vastu võtta.

"Mulle tihtipeale kirjutavad mu kirjanduse ja luule lugejad, ja neid võiks liigitada lausa kiindumuslikeks väljendusteks, et küll on ikka äge, et ma olen ja ma teen. Minu jaoks on need kirjad väga liigutavad," ütles koreograaf ja luuletaja Sveta Grigorjeva.

"Minul on see õnn, et ma saan armastuskirju iga päev oma nooremalt tütrelt," tõdes endine teleprodutsent Triin Luhats. "Mu vanem tütar kirjutab aeg-ajalt salaja mu märkmikusse väikeseid armsaid sõnumeid. Meie oma peres väga tihti ütleme selle välja, et me armastame üksteist "

Grigorjeva tõi välja, et kui ilusatele sõnadele ei järgne väga kindlad sammud, siis need on tühjad sõnad ja seda tühja õhku pole talle isiklikult küll vaja.

"See on püha kolmainus ehk mõtted, sõnad ja teod ning kui üks neist on pildilt väljas, pole ka muul väärtust," nentis taskuhäälingu "Kust sa, lilleke, siia said?" saatejuht Laura Kurs.

"Mina olen tähele pannud, et sulle võidakse ju mikrofon nina alla panna, aga kas sind ka kuulda võetakse ja kas sind võetakse tõsiselt on juba teine küsimus ja see on minu arvates täiesti seotud arusaamaga, milline peab olema õige naine. Sa ei tohi olla liiga vali, liiga agressiivne, liiga ambitsioonikas, liiga vihane, liiga emotsionaalne, sest siis päris lihtsasti diskrediteeritakse see selliseks naiste jutuks," sõnas Grigorjeva. "Ühiskond ei premeeri seda, sa pigem oledki alalhoidlik ja tagasihoidlik, siis on hästi."

Grigorjeva meenutas presidendi roosiaias peetud kõnet, kus ta oli nähtav, aga kuna ta rääkis kriitilist juttu, siis seda on väga raske vastu võtta.

"Mina ei ole kunagi näinud ennast emana. Ma ei ütle, et see ei pruugi muutuda, aga ma tunnen, et minu elu ei tee emaduse roll tähenduslikumaks. Aga kui ma selle mõtte välja ütlen, siis see on ju nii skandaalne. Feminism on vajalik selleks, et nii mehed, naised kui mittebinaarsed inimesed tunneksid ennast hästi, sest siis me ei pea nende jäikade soorollide all kokku murduma. Kõikides kestades peaks olema natuke rohkem liikumisruumi, siis on meil ka tervem ja normaalsem ühiskond," tõdes Grigorjeva. "Mina võin küll feminiinne olla, aga ma olen agressiivne, julge ja nahaalne tädi."

Grigorjeva toonitas, et feministe peetakse sageli meestevihkajateks, kes sünnitada ei taha, midagi teha ei taha, hoolitseda enam ei taha, naiselikud välja näha ei taha. "Tegelikult on feminismi eesmärk võrdsus kõigile, et mehed ja naised ja mittebinaarsed inimesed saavad end ühiskonnas vabalt tunda."

"Kui sulle naisena on hääl antud, siis kasutame seda," sõnas Luhats. "Me ei taju või ei tunneta, et teisel inimesel, kes istub mu kõrval, on sees samasugused probleemid, aga me ei julge ise seda välja öelda."

Grigorjeva on saanud enda sõnul ebanormaalselt palju kriitikat. "Olen saanud ähvarduskirju ja pärast roosiaia vastuvõttu hakkas mu ema lugema anonüümseid kommentaare. Mul on lähedased ja mul on sõbrad, ja ka võõrad inimesed ütlesid mulle, et olen tubli ja ajan õiget asja. See oli oluline. Kui ma oleksin üksinda olnud ja kõike seda jura uskuma jäänud, mis minu kohta öeldi, siis ma võib-olla ei istuks siin," nentis Grigorjeva.