Otepää talveöölaulupeost saab osa ka ETV vahendusel

Otepääl kogunevad 24. jaanuaril 11. korda toimuvaks talveöölaulupeoks artistid ja koorid üle Eesti. Suur muusikapidu talvepealinnast jõuab laupäeva õhtul ka ETV vaatajateni.

Otepää talveöölaulupidu on iga-aastane ühis- ja koorilaulule pühendatud talvine kultuurisündmus, mis toob kokku koorid üle Eesti. 2026. aasta peo teema on "Laulus on jõud", mis keskendub muusika ühendavale, toetavale ja inspireerivale väele.

Järjekorras 11. talveöölaupidu toob Otepääle ligi tuhatkond koorilauljat ja armastatud Eesti artistid. Lavale astuvad Tanel Padar, Gerli Padar-Parmas, Ott Lepland, Birgit Sarrap, Germàn Gholami, Saara Nüganen, Silver Laas, Wanda-Helene Ollep ja Margit Tali. Artiste saadab live-bänd Horoskoop. Selle aasta repertuaaris on 21 eriilmelist laulu klassikast popmuusika hittideni.

Talveöölaupidu algab Otepää keskväljakul 24. jaanuaril kell 19, sündmus on kõikidele tasuta. ETV vahendusel saab talveöölaulupeole kaasa elada laupäeva õhtul kell 21.35. Teleülekande režissöör on Elo Selirand, produtsent Rait-Roland Veskemaa.