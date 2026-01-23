Aialinnuvaatleja: külmakraadid toovad linnumajadesse rohkem tiivulisi

Talvise aialinnuvaatluse koordinaator Andres Kalamees rääkis "Terevisioonis", et krõbedad külmakraadid toovad lindude toidumajadesse rohkem linde ja seetõttu on neid ka kergem vaadelda ja määratleda. Kalamehe sõnul on talvise aialinnuvaatluse superstaarid rasvatihane, põldvarblane, rohevint, koduvarblane ja sinitihane.

Sel nädalavahetusel toimub 17. korda talvine aialinnuvaatlus, mis kutsub loodust märkama ka kõige külmemal ajal.

"Võrreldes varasemate talviste aialinnuvaatlustega, mis on olnud tormised ja plusskraadidega ja linde on suhteliselt vähe olnud, siis krõbedad külmakraadid toovad ka lindude toidulaudadele ja toidumajadesse, asulatesse ja parkidesse rohkem tiivulisi kui tavaliselt," ütles talvise aialinnuvaatluse koordinaator Andres Kalamees.

Talvise aialinnuvaatluse viis klassikalist lindu on Kalamehe sõnul rasvatihane, põldvarblane, rohevint, koduvarblane ja sinitihane.

"Kui lindudele on toidulaud kaetud, on lihtsam linde vaadelda ja erinevaid liike määrata, aga see ei tähenda, et nädalavahetusel ei võiks minna mõnda parki või kalmistule ja teha vaatlus seal," tõdes Kalamees. "Jalutad kuskil tund aega, määratled piirkonna, kus sa linde vaatled ja paned kirja, millised linnuliigid seal on ja kui palju seda liiki maksimaalselt ühe korraga sa selles kohas näed."

Kalamees tõdes, et tegemist ei ole võistlusega, kes kõige rohkem linde näeb, vaid see on siiski aususel põhinev ettevõtmine.

Rohkem infot leiab talvise aialinnuvaatluse veebilehelt.