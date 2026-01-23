X!

Alvar Tiisler: Šveitsi kolimine õpetas, mis tähendab alustada kõike nullist

Endine ETV spordikommentaator ja praegune EBU spordiprodutsent Alvar Tiisler rääkis "Ringvaates", et Šveitsi kolides koges ta esmakordselt, mis tunne on alustada kõike nullist, kui sul põhimõtteliselt pole mitte midagi ega mitte kedagi. Tiisleri sõnul on ta oma elus praegu heas kohas, kuigi vahel tunneb end seal üksildasena.

"Olen ETV-st ära olnud üheksa kuud, aga ma ise ei tunne, et see aeg nii pikk oleks olnud," ütles EBU spordiprodutsent Alvar Tiisler. "Eesti Televisiooni ma jälgin isegi rohkem, kui ma jälgisin varem."

Tiisler elab ja töötab praegu Šveitsis. "Elan Genfis ja töötan Euroopa Ringhäälingute peakorteris ehk EBU-s spordiuudiste produtsendina, kus minu hallata on umbes 60 telekanalit Euroopas, 250 miljonit inimest, et neil oleks õhtul midagi spordiuudistest vaadata," selgitas Tiisler. "Mina saan otsustada seda, milline Euroopa spordiuudiste telepilt õhtuti välja võiks näha ja anda ideid. Mul on Genfis paar eriprojekti, mille pärast mind sinna ka palgati ja üks neist on olümpiamängud."

Hea osa tema töö juures on see, et ta saab kohe kiirelt tagasisidet oma tööle. "Tänu varasemale tööle siin Eestis ma tean, kellele vajadusel helistada," tõdes Tiisler.

Šveits on elamiseks väga kallis riik. "Kui Eestis tuleb televisioonis töötades ise peale maksta, siis seal olen enam-vähem nullis. Kui ma Eestis lähen arsti juurde ja maksan selle eest viis eurot, siis Šveitsis maksan aastas oma tervisekindlustuse eest 13 000 eurot oma taskust. Teistpidi on Šveits ka väga tore riik."

Genf on linn, kuhu paljud inimesed on tulnud vaid töö pärast. "Muidugi jääb seal üksildaseks. Talvel ma tundsin seda kohe eriti. Pime aeg, Eestis on lund, aga Genfis pole kunagi lund. Ma pole kunagi seda kogenud, et jätad kõik ja alustad nullist, et sul põhimõtteliselt pole mitte midagi ja mitte kedagi," tõdes Tiisler. "Aga ma olen oma elus praegu väga heas kohas."

Kui varem tegeles Tiisler palju ka laulmisega, siis Genfi kolides oli see tema teadlik valik, et vähemalt pool aastat ta laulmisega ei tegele. "Ma läksin Genfi väga lühikese lepinguga, ja seda pikendati 1. juunini."

Eestis saab Tiislerit kuulda ja näha 24. jaanuaril toimuval Mustonenfestil.

"Ma arvan, et ma ei pea muretsema sellepärast, mis mu elust saab. Laulmise pärast käin nüüd Eestis päris tihti," sõnas Tiisler.

