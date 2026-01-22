Vikerraadio ja kirjanduskeskus kutsuvad valima kirjanduslikku lemmiknaabrit

X!

Vikerraadio ja Tallinna Kirjanduskeskus kutsuvad inimesi meenutama eesti kirjandustegelasi ja hääletama, keda neist soovitakse endale naabriks. Hääletus on Vikerraadio lehel avatud 28. jaanuari õhtuni.

Eesti kirjanduse päeva mäng on inspireeritud "Tõe ja õiguse" esimese osa ilmumise sajandast aastapäevast ja eesti kirjanduse kuulsaimatest naabrimeestest Andresest ja Pearust.

Kuulajahääletusega kutsuvad Vikerraadio ja Tallinna Kirjanduskeskus inimesi meenutama eesti kirjandustegelasi ja valima, keda neist endale naabriks soovitakse. Toimetus valis välja 50 raamatutegelast, kes on eesti kirjanduses oma erilise ja köitva karakteriga silma paistnud. 28. jaanuari õhtuni saab Vikerraadio koduleheküljel hääletada kuni kümne tegelase poolt.

Rahva lemmiknaaber kuulutatakse välja eesti kirjanduse päeval, 30. jaanuari "Vikerhommikus". Laupäeval, 31. jaanuari kell 14.05 algav kirjandussaade "Loetud ja kirjutatud" on samuti pühendatud küsitlusele ning kirjanduskarakteritele.

Tänavune kuulajahääletus on jätk varasematele üleskutsele, millega eesti kirjanduse päeva on tähistatud. Vikerraadio ja Tallinna Kirjanduskeskus on koos kuulajatega otsinud kõige eestlaslikumat muinasjututegelast, kelleks valiti tihedas konkurentsis Kaval-Ants. Uuema eesti ilukirjanduse lemmikteoseks hääletasid inimesed ülekaalukalt Leelo Tungla triloogia "Seltsimees laps". Parimaks eesti kirjandusele tuginevaks filmiks valiti aga režissöör Arvo Kruusemendi 1969. aastal valminud "Kevade", mis põhineb Oskar Lutsu samanimelisel jutustustel.

Toimetaja: Karmen Rebane

