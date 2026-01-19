X!

Lehte Hainsalu: inimene otsib igast raamatust iseennast

Tele
Tele

Kirjanik ja publitsist Lehte Hainsalu rääkis "Prillitoosis" Tartus asuvast Uluotsa majast, kus nõukogude ajal käisid koos kirjanike liidu liikmed ja millest ta kirjutas raamatu. Suures loomingulises hoos Hainsalu sõnul otsib inimene igast raamatust iseennast.

Õpetaja tänav 12 oli Tartus ENSV kirjanike liidu Tartu osakond, millest kirjanik ja publitsist Lehte Hainsalu kirjutas raamatu "Õpetaja 12. Uluotsa maja".

"Rahvas teadis, et see on kaduma läinud Eesti vabariigi professori ja peaminister Uluotsa eluase. Noorem põlv vaevalt seda aga teadis, ja seda maja tunti pigem Hiire majana või hiireuruna," meenutas kirjanik Lehte Hainsalu, kes oli Eesti kirjanike liidu Tartu osakonna esimees aastatel 1982–1990.

Terve oma noore ea veetis Hainsalu enda sõnul selles majas. "Olin 13-aastane, kui ma oma luuletustega siia majja tulin Erni Hiire juurde. Siis ma käisin ühtelugu siia, olin lauakatja, kohvikallaja ja ideede generaator, kuni siis mind valiti siia perenaiseks," tõdes Hainsalu.

Kirjaniku sõnul olid need esimesed valimised kirjanike liidus kahe kandidaadiga. "Olin nõus kandideerima küll, aga ma ei uskunud, et mind valitakse, sest Henn-Kaarel Hellati peale oldi juba kokku lepitud. Minu kandidatuuri esitas Valmar Adams, kes leidis, et maja on laokil ja naise kätt on vaja. Nalja pärast esitas, ja ma läksingi läbi," muheles Hainsalu.

Raamatus "Õpetaja 12. Uluotsa maja" kirjutab Hainsalu oma kaasteelistest neil aastatel. "Uluotsa maja oli kogu nõukogude ajal väga vaikne pesa, vaikne linnaosa," lisas Hainsalu. "Pidu ja trall tuli majja hilisemal ajal, kui tuli rohkem noori. Esimene koosseis olid ikkagi vanad rindemehed, kes olnud saksa või vene sõjaväes, Siberis istumiselt tulnud. Viinavõtmist oli vähe."

Hainsalu sõnul oli tol ajal maja kirjanike jaoks töötegemise koht. "Majas oli kaks kirjutusmasinat ja siin käidi oma käsikirju ümber trükkimas. See oli natuke aega hiljem, kui Erni Hiir andis kõigile maja võtmed. Peamine töö oli meil see, et arutasime käsikirju. Heliloojad arutasid oma tükke alumisel korrusel, mängisid kõik läbi, enne heakskiitu ei tohtinud lugusid kasutusse võtta. Kui vaja, tehti midagi ümber."

Hainsalu kirjutas raamatut pool aastat ööd ja päevad. "Lugesin oma kaasteeliste raamatuid uuesti üle, sain palju targemaks. Ühel õhtupoolikul istusin oma elutoas toolil ja ümber laua olid vaimud. Valged kujud, paarkümmend kindlasti, nad vaatasid mind, nägusid ma ei näinud ja keegi ei pannud minu tegevust pahaks. Aga inimene otsib ennast igast raamatust," nentis kirjanik.

Hainsalu on suures loomingulises hoos. "Praegu ma kirjutan samasugust hullu raamatut ja lähtun oma raamatukogust, kus ma olen palju allakirjutusi teinud, põhiallikas on mul piibel," sõnas Hainsalu.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Prillitoos", intevjueeris Aivi Parijõgi

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

UUS REISISARI

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

18.01

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

12:22

Toiduajakirjanik: pudru muudab vaheldusrikkaks tekstuuriga mängimine

17.01

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

16.01

Lumehanges valmiv kreemjas lumejäätis valmib vaid paarikümne minutiga

17.01

Vanilla Ninja: meile sobib, kui meid kindlaks favoriidiks ei peeta

15:17

Norman Salumäe: olen oma sõprade ja pere jaoks nagu avatud raamat

17.01

Christopher Rajaveer: Pariis ja London on ohtlikumad kui Senegal

13:34

Juuksur: kiilanevast pealaest olulisem on oskus iseennast armastada

16.01

Habemeajaja: korduvalt kasutatud ühekordne žiletitera tekitab põletikke

18.01

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo