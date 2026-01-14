Käru muuseumi perenaine: raskel ajal otsin alati võimalusi, mitte vabandusi

Käru muuseumi perenaine Aljona Suržikova rääkis saates "Huvitaja", et kuigi rahaliselt on muuseumil praegu väga raske, on tänavu plaanis avada kolm uut näitust. Suržikova sõnul on ta hull optimist, kes otsib oma ideede teostamiseks alati võimalusi, mitte vabandusi, et teha teoks oma unistused.

"Praegu on meil siin väga ilus, muinasjutuline ilm. Kui kütad ahju, siis on silme ees lapsepõlvepilt," ütles režissöör ja Käru muuseumi perenaine Aljona Suržikova. "Suvel käib muuseumis palju inimesi, talvel väga gruppe ei käi ja on keerulisem, aga kui on mõni tähtis sündmus, sünnipäev või mõni pereüritus, siis inimesed korraldavad need meie juures, me oleme nagu kultuurikeskus."

Jõulud Käru muuseumis. Autor/allikas: Sergei Trofimov

Suržikova sõnul unistas ta sellest, et muuseumist saaks kogukonnakeskus. "Kui alguses inimesed olid võib-olla natuke skeptilisemad, siis praegu väga toetatakse seda ideed, et maal võiks olla üks tore muuseum, kuigi rahalise poole pealt on keeruline, aga loodame, et me elame kõik rasked ajad üle."

Muuseumiseaduse mõistes on Käru muuseum päris muuseum. "Kollektsioonid on õigesti kirjeldatud, aga raha ikka ei saa. Vald toetas meid, aga pärast valimisi muudeti toetuste saamise kuupäevi, mis tähendab, et raske talve peame ise üle elama," nentis Suržikova. "Talv on raske aeg just seetõttu, et muuseumis on elektriküte."

Suržikova on aga optimist ja mõtleb välja projekte, kuidas saaks muuseumile lisaraha. "Ukrainlased ütlevad, et kui sa oled kurb, siis sa aitad vaenlasi."

Suržikova sõnul on muuseumis plaanis teha kolm uut näitust. "Käisin augustikuus Ukrainas ja tutvusin seal naisega, kelle kaudu tahan Eestisse tuua näituse "Naiste kott", mis sümboliseerib naise elu, vastupidavust ja saatust, pakkudes läbi isiklike esemete ja lugude sissevaadet Ukraina naiste tänapäeva."

Muuseumis on plaanis avada ka keraamikanäitus "Moodne kass", kus saab kuulda ja näha erinevate kasside lugusid. "Kunstinäitusel "Kärudega ja kärudeta" kutsume kunstnikud Kärusse ja nad hakkavad joonistama meie kõige vanemaid ja uhkemaid vankreid. Loome kunsti, ajaloo, muuseumi ja kogukonna sümbioosi," tõdes Käru muuseumi perenaine. "Neid projekte saab Hooandja platvormi kaudu märtsi alguseni toetada. Märtsikuus tahame hakata näitusi juba tegema."

Kolmest majast koosnevas muuseumis jagub Suržikova sõnul alati tegemist. "Kes tahab, võib meile tulla ka lund lükkama. "Edu saladus on selles, et kogu aeg peab midagi tegema, ei saa jääda nurka konutama ja mõtlema, et miks keegi ei tule ja midagi ei tee. Ise pead tegema," muheles Suržikova. "Mind on niimoodi õpetatud, et alati on väljapääs. Ma olen selline hull optimist. Kui sa teed midagi, siis sa otsid võimalusi selle tegemiseks, aga kui sa ei tee, siis sa otsid vabandusi, miks sa seda ei tee. See on minu kreedo."

Suržikoval on hetkel pooleli ka üks filmiprojekt. "See on film Eesti veteranidest, mida me alustasime juba viis aastat tagasi."