Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

Foto: Erakogu
Üle kümne korra Antarktikas ekspeditsioonil käinud polaarteadlane Priit Tisler rääkis "Vikerraadios", et kuna ilm mängib Antarktikas üliolulist rolli, on sealses uurimisjaamas tema jaoks muu hulgas väga erilised kaks tipphetke, kui ta sinna lõpuks kohale jõuab ja kui sealt ka minema saab.

"Meie ümber on praegu kõik väga suvine, mis võib tunduda natuke veider, et aastavahetusel ja jaanuarikuus selliseid sõnu kasutan, aga päike sillerdab, sest tegemist on lõunapoolkera ja Antarktika südasuvega ehk siis päike ripub taevas 24/7," ütles polaarteadlane ja atmosfäärifüüsik Priit Tisler. "Piirkonda, kus me asume, nimetatakse kuninganna Maudi maaks ja tegemist on meie armsate põhjanaabrite ehk soomlaste teadusliku uurimisbaasiga."

Sinimustvalge lipp on selles teadusjaamas lehvinud juba rohkem kui kümnel korral. "Tegemist on suvejaamaga, mida kasutatakse ainult suvisel perioodil ehk novembrist veebruarini, siis jaam konserveeritakse," sõnas Tisler, kes on üle kümme korra Antarktikas ekspeditsioonidel käinud.

Esimestel kordadel käidi ekspeditsioonidel puhtalt teadustööd tegemas, siis aga tekkis võimalus ennast siduda ka jaama logistika ja tehnilise poolega. "Meil on siin jaamas teaduslik aparatuur, mis töötab aasta läbi, neid seadmeid praegu hooldame," nentis Tisler.

Sel aastal on ekspeditsiooni töörühma vaid kuus inimest. "Jaam mahutaks ära 20 inimest. Teaduse tegemine Antarktikas on äärmiselt rahvusvaheline."

"Kuna ilm mängib seal ülisuurt rolli, siis on sinnakanti reisimisega alati kaks tipphetke ja hea tunne valdab hinge, kui sa siia pääsed ja kui siit minema saad," muheles Tisler, kes jõuab Eestisse tagasi veebruari esimeses pooles.

