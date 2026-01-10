ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

Laupäev, 10. jaanuar

12.45 "Estraaditähestik: Sulev Nõmmik" (1986)

Saade salvestati 1986. aasta augustikuus vabaõhukontserdil Saaremaal Pagila rannas ja Sulev Nõmmiku suvekodus. Saatejuht Urmas Ott, režissöör Toomas Lasmann

19.30 "Kultuuri kodu: Sulev Nõmmik" (2025)

Eesti Kultuurkapitali sajanda juubeli puhul koputame kultuuri kodu uksele ja vaatame, kes neist meie aega ja ruumi kujundavatest loojatest parajasti kodus juhtub olema. Lühiportreede sarja režissöör on Erle Veber, tekste kirjutab Urmas Vadi ja loeb Marika Vaarik, arhiivis toimetab Ruth Alaküla, kaamerat juhib Manuel Mägi ning mikrofoni hoiab Mart Kessel-Otsa.

19.35 "Harilik kontsert" (1981)

Harilik kontsert pole hoopiski harilik, sest tegemist on lõbusa žanriga –muusikalise paroodiaga. Laval on Sulev Nõmmik ja tema kolleegid Estonia teatrist: Ervin Abel, Vello Viisimaa, Helgi Sallo, Ines Aru, Endel Pärn, Katrin Karisma jt.

Autorid Sulev Nõmmik ja Enn Vetemaa, režissöör-lavastaja Toomas Lepp, kunstnik Agu Püüman, liikumise seadis Mait Agu, muusikaseaded tegi Ülo Raudmägi. Operaatorid Peep Laansalu ja Ivar Murel, toimetaja Reet Linna.

20.30 "Siin me oleme!" (1978)

Muusikaline mängufilm Juhan Smuuli monoloogi "Suvitajad" ainetel. Rahuliku talu ette Muhumaal põrutab ühel päeval sapakas, kust pudeneb välja üks lärmakas perekond Tallinnast, kes on otsustanud veeta oma suvepuhkuse kaunis looduses.

Eestlastele armsas kultusfilmis mängivad Karl Kalkun, Eva Malmsten, Kadri Jäätma, Lia Laats, Ervin Abel, Sulev Nõmmik, Väino Puura, Lauri Nebel jt. Stsenaristid Sulev Nõmmik ja Enn Vetemaa, režissöör Sulev Nõmmik, operaator Enn Putnik, helilooja Ülo Vinter. Film on kirjeldustõlkega.

Pühapäev, 11. jaanuar

13.05 "Sulev Nõmmik" (1987)

Portreefilm Sulev Nõmmikust, tema tegevusest teatri- ja filmirežissöörina, näitleja ning humoristina. Režissöör Evald Hermaküla.

