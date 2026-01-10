X!

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

Tele
Sulev Nõmmik
Sulev Nõmmik Autor/allikas: Raivo Tiikmaa
Tele

Sel nädalavahtusel tähistab ETV2 Sulev Nõmmiku 95. sünniaastapäeva.

Laupäev, 10. jaanuar

12.45 "Estraaditähestik: Sulev Nõmmik" (1986)

Saade salvestati 1986. aasta augustikuus vabaõhukontserdil Saaremaal Pagila rannas ja Sulev Nõmmiku suvekodus. Saatejuht Urmas Ott, režissöör Toomas Lasmann

19.30 "Kultuuri kodu: Sulev Nõmmik" (2025)

Eesti Kultuurkapitali sajanda juubeli puhul koputame kultuuri kodu uksele ja vaatame, kes neist meie aega ja ruumi kujundavatest loojatest parajasti kodus juhtub olema. Lühiportreede sarja režissöör on Erle Veber, tekste kirjutab Urmas Vadi ja loeb Marika Vaarik, arhiivis toimetab Ruth Alaküla, kaamerat juhib Manuel Mägi ning mikrofoni hoiab Mart Kessel-Otsa.

19.35 "Harilik kontsert" (1981)

Harilik kontsert pole hoopiski harilik, sest tegemist on lõbusa žanriga –muusikalise paroodiaga. Laval on Sulev Nõmmik ja tema kolleegid Estonia teatrist: Ervin Abel, Vello Viisimaa, Helgi Sallo, Ines Aru, Endel Pärn, Katrin Karisma jt.

Autorid Sulev Nõmmik ja Enn Vetemaa, režissöör-lavastaja Toomas Lepp, kunstnik Agu Püüman, liikumise seadis Mait Agu, muusikaseaded tegi Ülo Raudmägi. Operaatorid Peep Laansalu ja Ivar Murel, toimetaja Reet Linna.

20.30 "Siin me oleme!" (1978)

Muusikaline mängufilm Juhan Smuuli monoloogi "Suvitajad" ainetel. Rahuliku talu ette Muhumaal põrutab ühel päeval sapakas, kust pudeneb välja üks lärmakas perekond Tallinnast, kes on otsustanud veeta oma suvepuhkuse kaunis looduses.

Eestlastele armsas kultusfilmis mängivad Karl Kalkun, Eva Malmsten, Kadri Jäätma, Lia Laats, Ervin Abel, Sulev Nõmmik, Väino Puura, Lauri Nebel jt. Stsenaristid Sulev Nõmmik ja Enn Vetemaa, režissöör Sulev Nõmmik, operaator Enn Putnik, helilooja Ülo Vinter. Film on kirjeldustõlkega.

Pühapäev, 11. jaanuar

13.05 "Sulev Nõmmik" (1987)

Portreefilm Sulev Nõmmikust, tema tegevusest teatri- ja filmirežissöörina, näitleja ning humoristina. Režissöör Evald Hermaküla.

13.35 "Siin me oleme!" (1978)

Muusikaline mängufilm Juhan Smuuli monoloogi "Suvitajad" ainetel. Rahuliku talu ette Muhumaal põrutab ühel päeval sapakas, kust pudeneb välja üks lärmakas perekond Tallinnast, kes on otsustanud veeta oma suvepuhkuse kaunis looduses.

Eestlastele armsas kultusfilmis mängivad Karl Kalkun, Eva Malmsten, Kadri Jäätma, Lia Laats, Ervin Abel, Sulev Nõmmik, Väino Puura, Lauri Nebel jt. Stsenaristid Sulev Nõmmik ja Enn Vetemaa, režissöör Sulev Nõmmik, operaator Enn Putnik, helilooja Ülo Vinter. Film on kirjeldustõlkega.

14.45 "Harilik kontsert"

Harilik kontsert pole hoopiski harilik, sest tegemist on lõbusa žanriga –muusikalise paroodiaga. Laval on Sulev Nõmmik ja tema kolleegid Estonia teatrist: Ervin Abel, Vello Viisimaa, Helgi Sallo, Ines Aru, Endel Pärn, Katrin Karisma jt.

Autorid Sulev Nõmmik ja Enn Vetemaa, režissöör-lavastaja Toomas Lepp, kunstnik Agu Püüman, liikumise seadis Mait Agu, muusikaseaded tegi Ülo Raudmägi. Operaatorid Peep Laansalu ja Ivar Murel, toimetaja Reet Linna.

Toimetaja: Karmen Rebane

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

12:45

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

10:51

Kalamajas poodi pidav Alma Sooäär tähistas 90. sünnipäeva: see tuli nii ruttu!

09.01

"Olukorrast riigis" naaseb Raadio 2 eetrisse

07.01

Astrid Lindgreni lapselapselaps: kogu suguvõsa talent läks Astridile

08.01

Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

16:14

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

09.01

Kudumismeister Tiina Meeri: käsitöö ei kao kuhugi

05.01

"Rakett 69" värske hooaeg viib vaatajad taas nutikasse teaduslahingusse

08.01

Krõbedate külmakraadide eest kaitseb läbimõeldud riietumine

08.01

Eestlased keset Atlandi ookeani: kõige suurem raskus on lõõskav päike

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo