"Olukorrast riigis" naaseb Raadio 2 eetrisse

Sandra Saar ja Marju Himma
Sandra Saar ja Marju Himma Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Vahepeal taskuhäälinguna kuulatav olnud arvamussaade "Olukorrast riigis" on 10. jaanuarist tagasi Raadio 2 eetris.

Eesti üks pikima ajalooga arvamussaade "Olukorrast riigis" on 2026. aasta algusest kuulatav nii taskuhäälingu kui ka raadiosaatena. 

Taskuhäälinguna jõuab saade Raadio 2 veebilehele ja Eesti Raadio mobiiliäppi iga reede pärastlõunal. Raadio 2 eetris alustab saade 10. jaanuaril ja pakub kuulajatele iganädalast analüüsi laupäeviti kell 9.05.

"Olukorrast riigis" saates analüüsivad nädala olulisemaid uudiste- ja aruteluteemasid ERR-i ajakirjanik Sandra Saar ja ajakirjandusuurija Marju Himma. 

Toimetaja: Karmen Rebane

