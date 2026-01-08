Eestlased keset Atlandi ookeani: kõige suurem raskus on lõõskav päike

Rahvusvahelisel võistlusel tuleb meestel võimalikult kiiresti üle Atlandi Kanaari saartelt Kariibidele jõuda, mis teeb võidusõidu distantsiks 4800 kilomeetrit, millest tänaseks on läbitud veidi üle poole.

Senise teekonna jooksul on jõutud juba kaheksa korda kahetseda, et sõudmisreis ette võeti. "Täna on päris pikalt juba sõutud, üle 20 päeva üle Atlandi sõudmist seljataga, on olnud aega mõelda, miks me siia tulime, kas oli vaja, kas pidi nii pikalt ette võtma, aga lõpuks sellepärast ju siia tulimegi, et see on pikk ja raske," selgitas üks sõudjatest, kosmosepsühholoog Andres Käosaar.

"Eks oleme öösiti igaüks omaette vaaginud ja mõelnud, et siit ikkagi positiivne üles leida, mingisugust loomingulisust või mingisugune mõte, filosoofia, mis endaga päris ellu kaasa tuua," lisas ta.

42 osalejaga võistluse alguses oli Eesti paat veidi tagapool, aga vahepeal on jõudsalt edenenud ning neljapäevaks ollakse 13. kohal. "Mis meie jaoks on täitsa asjalik koht, arvestades seda, et meie peamine ülesanne on võistelda iseenda ja ookeaniga, mitte esikohta jahtida. Aga eks võistlusmoment on ikka sees, jälgime teiste paatide edenemist ja praegugi on meie ees kaks paati, kellest loodame veel enne finišit mööda minna," lootis Käosaar ning lisas, et suurel "võistlusrajal" teisi osalejaid siiski ei näe ja möödaminek toimub kaardil

"Meil ei ole olnud absoluutselt mingit kontakti kui esimene päev välja arvata. Teisel ja kolmandal ööl veel nägime teiste paatide navigatsioonitulesid, mis öösel kaugemalt paista on, aga pärast seda ei ole me ühtegi teist võistluspaati näinud."

Külmaga tuleb heidelda öösiti, kui puhuvad jahedamad tuuled, ja pigem esitab sõudjatele küsimusi lõõskav päike. "Viimased kümme päeva on meil peamiselt paistnud päike lagipähe, oleme ka lõuna poole liikunud ehk üsna raske on selle päikesega. See imeb energia välja ja mõjub ka nahale," tõdes Käosaar paadilt, mille kabiinis võib temperatuur tõusta kuni 40 kraadini.

Käosaar lisas, et kõige rohkem psühholoogilisi raskusi põhjustab samuti päike. "See, kuidas ta tõmbab energiat välja ja samal ajal tuleb sõuda ikkagi. See on tüütu. Mõni päev tagasi ei olnud ka toetavat tuult ega laineid. See pani ka meeskonnavaimu proovile, aga õnneks sinna mahtusid jõulud, aastavahetus, tähistasime pühi ja hoidsime moraali kõrgel."